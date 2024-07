Wollen Blake Lively und Ryan Reynolds noch mehr Nachwuchs?

Ryan Reynolds (47) und seine Frau Blake Lively (36) haben bereits vier gemeinsame Kinder: die Töchter James, Inez, Betty und Olin. Doch ist die Familienplanung der beiden Schauspieler damit abgeschlossen? Anscheinend nicht, wie der Leinwandstar nun gegenüber E! News ausplaudert. "Je mehr, desto besser", scherzt Ryan auf die Frage nach weiterem Nachwuchs und ergänzt: "So viele wie möglich. So viele kleine Herzchen wie möglich, die einfach herumlaufen und das Haus kaputtmachen. Ich liebe es. Lass uns mehr davon kriegen!"

Ihren neuesten Familienzuwachs durfte das Hollywood-Traumpaar Anfang 2023 auf der Welt begrüßen, aus dem Namen ihres kleinen Schatzes machten die Turteltauben aber ein großes Geheimnis. Zumindest bis jetzt: Erst vor wenigen Stunden plauderte Ryan ganz nebenbei aus, wie sein kleiner Wonneproppen heißt. "Ich möchte meinen Kindern James, Inez, Betty und Olin danken, die hier sind: Ich hoffe, dass dieser Moment, wenn ich Glück habe, das Traumatischste sein wird – nämlich der Inhalt dieses Films – was in eurem wundersamen Leben passiert. Ich liebe es, dass meine ganze Familie hier ist", schwärmte er laut dem Magazin während einer Rede bei der "Deadpool & Wolverine"- Premiere.

Blake und Ryan gelten als absolutes Traumpaar – immer wieder machen sie einander öffentliche Liebesbekundungen und necken sich auch mal. Dass die beiden ihr Familienleben so gut auf die Reihe bekommen, kommt aber nicht von ungefähr, wie die Gossip Girl-Darstellerin in der Show "Further Ado" verriet. "Als Ryan und ich zusammenkamen, haben wir die Regel aufgestellt, nie gleichzeitig zu arbeiten. So können wir immer unser Privatleben an erste Stelle setzen." Leicht sei das allerdings nicht gewesen, wie sie weiter erklärt: "Dafür muss man wirklich hart arbeiten. Es braucht Gleichgewicht."

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

Steven Bergman/AFF-USA.COM Blake Lively und Ryan Reynolds, Schauspieler

