So sehr wollte Lilly Becker beim Dschungelcamp dabei sein

Ende Januar geht es für Lilly Becker (48) ins Dschungelcamp – und darüber freut sich das Model total. Denn anstatt angefragt zu werden, hatte sie die Initiative ergriffen, um bei dem Format mitzumischen. Das verriet die Ex-Frau von Boris Becker (57) jüngst gegenüber RTL: "Ich habe sogar selbst angerufen. Ich habe meinem Agenten gesagt: 'Ruf an! Ich will unbedingt in den Dschungel!' Ich habe Bock darauf. In letzter Zeit wurde mein Name zu oft missbraucht."

Während des Interviews zeigt sich Lilly siegessicher – sie will die begehrte Dschungelkrone holen. Ihre gute Freundin Simone Ballack (48) sieht die Chancen dafür aber eher nicht sehr hoch. "Die Zuschauer wählen oft aus Mitleid. Aber Lilly braucht kein Mitleid. Sie ist kein trauriges Aschenputtel", behauptete sie in einem AZ-Interview. Dennoch glaube sie, dass ihre BFF für den Urwald bestens gewappnet sei: "Lilly ist unglaublich tough und passt perfekt ins Dschungelcamp. Das wuppt die mit links."

Gegenüber dem Sender plauderte Lilly aus, für wen sie im Camp kämpfen wird – und zwar für ihren Sohn Amadeus Becker (14). "Ich hole für ihn den Dschungel-Sieg!", betonte sie entschlossen und plant schon jetzt eine besondere Überraschung. Da Amadeus einen Tag nach dem Finale seinen 15. Geburtstag feiert, will sich seine Mama ihm zuliebe besonders viel Mühe geben: "Ich hole mir das Ding! Ich werde Dschungelkönigin für meinen Sohn, das ist sein Geburtstagsgeschenk und auch für mich."

Instagram / simoneballack Simone Ballack, Medienpersönlichkeit

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker und ihr Sohn Amadeus

