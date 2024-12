Weihnachten vorbei: Anne Wünsche hat bereits gefeiert

Für Anne Wünsche (33) weihnachtet es in diesem Jahr früher als für alle anderen. Die Influencerin teilte auf ihrem Instagram-Profil Videos, in denen man die ganze Familie bei der Bescherung sieht. "Vermutlich werdet ihr mich für total bekloppt halten, aber das ist nicht schlimm. Wir haben nämlich beschlossen, dass wir Heiligabend schon heute feiern werden", erklärte die dreifache Mutter vor dem rosa glitzernden Weihnachtsbaum samt aufgetürmten Geschenken. Doch das frühzeitige Fest hat einen ganz bestimmten Grund. "Am 24.12., also dem eigentlichen Heiligabend, sind wir in Thailand und wir wollten nicht alle Geschenke mitschleppen. Deswegen haben wir überlegt, wir machen es einfach heute", verriet Anne.

Dabei hatte das Weihnachtsfest ganz schön Programm: "Wir gehen heute Abend auch essen, ziehen uns etwas Schönes an, dann kommt irgendwann der Weihnachtsmann und dann gibt es halt Bescherung", freute sich die 33-Jährige. Am eigentlichen Heiligabend sollen ihre Kinder Miley, Juna und Sávio (2) allerdings auch nicht leer ausgehen, denn die Berlin – Tag & Nacht-Bekanntheit hat noch einige Geschenke für den 24. Dezember aufgehoben. Den Kleinen soll das vorgezogene Weihnachtsfest laut Anne nichts ausmachen: "Die Kinder legen ja eh nicht so viel Wert darauf, wann dieser Tag ist, denen geht es ja meist eh nur um die Zeit zusammen und Geschenke."

Auch das Weihnachtsfest im Jahr zuvor lief anders ab als zuerst geplant. Eigentlich sollten Juna und Miley bei Annes Ex Henning Merten (34) den besonderen Tag feiern, während das OnlyFans-Model es sich mit Sohn Sávio und Partner Karim El Kammouchi (36) zu Hause gemütlich machen wollte. Doch dann kam alles anders, denn Henning lud die Mädchen wieder aus. Juna litt an Kopf- und Halsschmerzen, weshalb der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Kandidat sie nicht aufnehmen wollte. Anne entrüstete sich über diese Aktion auf ihrem Social-Media-Profil: "Ich habe kein Verständnis für diese Situation. Es ist Weihnachten! Ich verstehe nicht, wie er da morgen sitzen und Weihnachten feiern kann und er genau weiß, dass er seine Kinder ausgeladen hat, wegen Halsschmerzen und Kopfschmerzen."

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsches Weihnachtsbaum, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / henningmerten Henning Merten im August 2024

Anzeige Anzeige