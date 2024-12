"Die Bergretter" erlebt größtes Quotentief seit neun Jahren

Vom Gipfelsturm zum Stolperer: Die ZDF-Serie "Die Bergretter" durchlebte eine Saison der Extreme. Während der Staffelstart im November mit 5,47 Millionen Zuschauern sowie einem Marktanteil von 22,4 Prozent den besten Wert in der Geschichte der Reihe markierte, sorgte das Finale für Ernüchterung. Die letzte Folge der 16. Staffel lockte lediglich 4,26 Millionen Fans vor den Bildschirm. Laut diebergretter.info ist dies der niedrigste Wert seit neun Jahren.

Betrachtet man die gesamte 16. Staffel, zeigt sich ein ähnlicher Trend: Der Durchschnitt sank von 5,18 Millionen in Staffel 15 auf 4,83 Millionen Zuschauer. Zumindest ein Teil des Rückgangs könnte auf die neue Veröffentlichungsstrategie zurückzuführen sein. Erstmals waren alle Episoden bereits zum TV-Start in der ZDF-Mediathek verfügbar – und diese Abrufe fließen Prisma zufolge nicht in die Quoten ein. Eine weitere Staffel der beliebten Alpenretter-Serie ist nichtsdestotrotz längst beschlossene Sache.

Trotz der durchwachsenen Quoten bleibt "Die Bergretter" dank Hauptdarsteller Sebastian Ströbel (47) ein Publikumsmagnet. Der Schauspieler begeistert seit über zehn Jahren als Markus Kofler und hat sich mit seiner Rolle einen festen Platz im Herzen der Fans gesichert. Doch Sebastians Karriere begann weit entfernt von schneebedeckten Gipfeln: Sein Schauspieldebüt gab er 1998 in der Serie "Kommissar Rex". Es folgten kleinere Rollen in TV-Formaten wie "Familie Dr. Kleist" und erste Kinoauftritte wie etwa in "Mädchen, Mädchen 2" an der Seite von Diana Amft (49) und Karoline Herfurth (40). 2014 gelang ihm dann mit seiner Rolle in "Die Bergretter" der große Durchbruch.

