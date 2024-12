Dreharbeiten zum "Stranger Things"-Finale sind abgeschlossen

Was lange währt, wird endlich gut. Das könnte man auch über die finale Staffel der Hitserie Stranger Things sagen. Lange ließ sie auf sich warten – doch jetzt sind die Dreharbeiten endlich abgeschlossen! The Wrap berichtet, dass nach fast einem ganzen Jahr Film und Produktion nun alle acht Folgen im Kasten seien. Allerdings steht immer noch nicht fest, wann genau die fünfte und letzte Staffel herausgebracht wird. Bisher wurde nur verraten, dass die Serie irgendwann im nächsten Jahr auf dem Streaming-Giganten Netflix verfügbar sein soll.

Vor knappen zwei Wochen wurden auch schon ein paar Aufnahmen von Gaten Matarazzo (22) und Joe Keery (32) am Set der Show geleakt. Viel war zwar nicht zu erkennen, doch die beiden scheinen viel Spaß beim Drehen gehabt zu haben. Auf einem Bild, das zum Beispiel JustJared vorliegt, umarmen sich die beiden sogar, was darauf hindeuten könnte, dass die Freundschaft ihrer beiden Charaktere weiterhin ein großer Bestandteil der Show ist. Die kam bei den Zuschauern während der vergangenen Staffeln nämlich besonders gut an. Gegenüber TheDirect.com verriet der Schauspieler allerdings: "Ich denke, die Stimmung ist ganz sicher anders, denn offensichtlich sind die Dinge in dieser Staffel ganz anders als in den vergangenen Staffeln."

Auch Maya Hawke (26) hat sich schon zur finalen Staffel geäußert. Im Podcast "Podcrushed" teaserte sie bereits Ende November an, dass die Serie bis zum Ende des Jahres abgedreht sein solle. Dass die Dreharbeiten so lange gedauert haben, sei für sie nicht überraschend gewesen. "Die Produzenten legen großen Wert auf die Qualität der fortlaufenden Arbeit, und so dauert es sehr lange, jede Staffel zu schreiben und zu drehen", erklärte sie damals. Außerdem werde jede Folge ziemlich lang werden. "Wir machen im Grunde genommen acht Filme", hatte sie schon in einer früheren Episode des Podcasts gesagt.

Courtesy of Netflix © 2022 Gaten Matarazzo als Dustin in "Stranger Things"

Getty Images Der Cast von "Stranger Things", Mai 2022

