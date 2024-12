"Dune: Prophecy" erhält grünes Licht für eine zweite Staffel

Es ist offiziell: "Dune: Prophecy" bekommt eine zweite Staffel! Die HBO-Serie im Dune-Universum präsentiert in sechs Folgen die Vorgeschichte zu den erfolgreichen Filmen. Sie startete am 18. November dieses Jahres, und das Finale der ersten Staffel wird am 23. Dezember ausgestrahlt. Wie Just Jared berichtet, äußerte sich Sarah Aubrey, die als Head of Max Original Programming agiert, nun folgendermaßen: "'Dune: Prophecy' hat dank der visionären Führung der Showrunnerin und ausführenden Produzentin Alison Schapke [...] die Zuschauer rund um den Globus in ihren Bann gezogen. [...] Wir freuen uns darauf, erneut mit diesem Team zusammenzuarbeiten und zu sehen, was sie auf Lager haben."

Die Handlung von "Dune: Prophecy" spielt 10.000 Jahre vor dem Aufstieg von Paul Atreides, der in den berühmten Kinofilmen von Fanliebling Timothée Chalamet (28) verkörpert wird. Die Serie folgt der spannenden Geschichte von zwei Harkonnen-Schwestern im Kampf gegen Mächte, welche die Zukunft der Menschheit bedrohen. Inspiriert ist die gefeierte Show von dem populären Roman "Der Thron des Wüstenplaneten", der von Brian Herbert und Kevin J. Anderson verfasst wurde.

Zu den namhaften Hauptdarstellern gehören unter anderem Stars wie Emily Watson (57) und Olivia Williams (56), die Königin Camilla (77) in The Crown verkörperte. An ihrer Seite sind "Kingsman"-Star Mark Strong (61) sowie der Vikings-Schauspieler Travis Fimmel (45) zu sehen. Der Australier, welcher durch seine Rolle als Ragnar Lothbrok weltberühmt wurde, deutete kürzlich jedoch das mögliche Ende seiner Karriere an. Travis meinte dazu gegenüber 20 Minuten, dass er sich nach dem Erfolg von "Dune: Prophecy" voraussichtlich aus Hollywood zurückziehen werde.

Timothée Chalamet in "Dune"

Travis Fimmel, Oktober 2024

