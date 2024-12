Komikerin Mirja Boes moderiert neue "Murmel Mania"-Staffel

Die ehemalige LOL: Last One Laughing-Teilnehmerin Mirja Boes (53) wird ab Mittwoch, dem 8. Januar, die Moderation der beliebten Spielshow "Murmel Mania" auf Sat.1 übernehmen. Das Primetime-Format holt das klassische Murmelspiel aus dem Kinderzimmer ins Fernsehen und lässt prominente Teilnehmer in Geschicklichkeits- und Murmelrennen gegeneinander antreten. In der Auftaktfolge der neuen und insgesamt fünften Staffel treten unter anderem Ross Antony (50), Arabella Kiesbauer (55) und Isabel Varell (63) an, um das Preisgeld für ihre jeweiligen Publikumsblöcke zu erspielen. Begleitet wird Mirja dabei von Kommentator Florian Schmidt-Sommerfeld, besser bekannt als "Schmiso", der die actionreichen Spiele mit unterhaltsamen Sprüchen kommentiert.

Die Show hat seit ihrer Premiere im Jahr 2021 bereits einige Veränderungen durchgemacht. Ursprünglich lief "Murmel Mania" bei RTL, wo Chris Tall (33) anfangs als Moderator agierte. Nach dem Wechsel zu Sat.1 führte zuletzt The Voice of Germany-Moderatorin Melissa Khalaj (35) durch das Format, bevor nun Mirja das Zepter übernimmt. Der Sender hält also weiter an der Show fest – trotz zunehmend enttäuschender Einschaltquoten. Die Marktanteile sanken laut DWDL im Sommerprogramm sogar unter den Senderschnitt. In der nunmehr zweiten Staffel auf Sat.1 ist die Sendung zudem erstmals nicht am Freitagabend, sondern mittwochs in der Primetime zu sehen. Die Liste der weiteren prominenten Gäste wurde bislang von Sat.1 noch nicht bekannt gegeben.

Mirja Boes ist als Comedienne, Schauspielerin und Moderatorin bekannt und seit Jahren eine feste Größe in der deutschen Unterhaltungsbranche. Die gebürtige Düsseldorferin begeisterte das Publikum schon in Formaten wie Grill den Henssler, The Masked Singer, "Frei Schnauze" oder ihrem Bühnenprogramm als Stand-up-Künstlerin. Ihr Humor, ihre Schlagfertigkeit und ihr sympathisches Auftreten sind seit jeher ihr Markenzeichen. Mit "Murmel Mania" betritt sie nun ein neues Terrain, das perfekt zu ihrer lockeren und spontanen Art passen kann. "Es ist wahnsinnig lustig mitzuerleben, wie erwachsene Menschen jedes Mal wieder in den Bann dieser klitzekleinen Murmeln gezogen werden", betonte sie laut DWDL.de. "Manchmal geht der Sportsgeist mit dem ein oder anderen schon mal durch, aber am Ende entscheidet doch immer das Glück, wie viel Geld die Promis für ihr Publikum ermurmeln. Das ist ein prima Kindergeburtstag für Erwachsene!"

Mirja Boes, Komikerin

Mirja Boes bei "The Masked Singer"

