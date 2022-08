"Grill den Henssler": Tränenreicher Abschied von Mirja Boes

Mirja Boes (50) verlässt Grill den Henssler! Seit 2019 sitzt die Komikerin in der Jury der beliebten Koch-Show mit Starkoch Steffen Henssler (49). An insgesamt 60 Sendungen nahm die TV-Bekanntheit teil und bewertete die Essens-Kreationen von Steffen und den anderen Prominenten. Doch jetzt ist Schluss. Am Sonntagabend lief die letzte "Grill den Henssler"-Folge mit Mirja in der Jury. Zum Abschied vergossen die 50-Jährige und ihre TV-Kollegen ein paar Tränchen.

"Ich habe mit großer Freude an dieser Sendung teilgenommen", sagte Mirja bei "Grill den Henssler" als sie Standing Ovations von dem Publikum bekam. Auch ihre TV-Kollegen wie Moderatorin Laura Wontorra (33) und ihre Jurykollegen Christian Rach (65) und Reiner Calmund (73) gaben ihr einen dicken Applaus. "Ich habe 80.000 Kalorien zu mir genommen, wenn man den Eierlikör, den wir Backstage verzehren dazurechnet, sind es sogar 150.000 Kalorien", lachte Mirja.

Jetzt habe sie aber Lust, auf neue Projekte. Aufgrund der Gesundheitslage ist ihre Tour ausgefallen. Nun möchte sie endlich wieder auf der Bühne stehen. "Ich muss mal wieder raus, ich muss mal wildern, ich bin einfach satt, ich bin sehr satt", erklärte die Schauspielerin. Auch auf Twitter äußerten sich viele User zu Mirjas Exit. "Wer weiß, wer für sie in die Jury kommt", dachte zum Beispiel jemand schon über einen möglichen Nachfolger nach.

Grill den Henssler, Vox Christian Rach, Reiner Calmund und Mirja Boes

Grill den Henssler, Vox "Grill den Henssler"-Jury: Christian Rach, Reiner Calmund und Mirja Boes

TVNOW / Frank W. Hempel Steffen Henssler bei "Grill den Henssler" im August

