Max George hat Herzschrittmacher-Operation gut überstanden

Vor wenigen Tagen machte Max George (36) öffentlich, einen Herzschrittmacher zu brauchen, der schnellstmöglich eingesetzt werden muss. Nun hat der Sänger den Eingriff wohl hinter sich. Bei Instagram postet er ein Foto der Narbe und schreibt: "Begrüßt meinen kleinen Freund." Zudem gibt es ein Update, wie es Max geht. Offenbar ging die OP nicht gänzlich ohne Komplikationen vonstatten – umso dankbarer zeigt Max sich, alles gut überstanden zu haben. "Angesichts der letzten zehn Tage ist das das beste Weihnachtsgeschenk, das ich mir je hätte wünschen können. Der Schrittmacher ist drin. Die Operation hat etwa zweieinhalb Stunden gedauert. Das Hauptproblem war, dass einige meiner Venen kollabiert waren, an die die Drähte kommen sollten... Aber die Chirurgen und Schwestern waren unglaublich", schreibt das The Wanted-Mitglied.

Sogar seinen Körperschmuck berücksichtigen die Ärzte. "Der Chirurg hat mir freundlicherweise meinen Schrittmacher direkt unter einem besonderen Tattoo von mir eingesetzt. Ich bin also sicher, dass man sich um ihn kümmert", erzählt Max seiner Community. Und tatsächlich ist auf dem Foto zu sehen, dass unmittelbar über der Narbe das Datum "04.08.1988" zu lesen ist. Das Datum ist das Geburtsdatum von Tom Parker (✝33), seinem früheren Band-Kollegen und engen Freund. Tom starb 2022 tragisch an den Folgen eines Hirntumors. Mit dem Wissen, dass sein Freund auf ihn aufpasst, ist Max nun offenbar bereit, wieder loszulegen: "Zeit, sich auszuruhen und dann das Leben wieder voll in Angriff zu nehmen."

Max' Herzprobleme hatten bei vielen seiner Fans sicherlich erst einmal große Sorge ausgelöst, denn er meldete sich vor ein paar Tagen völlig unerwartet aus dem Krankenhaus. Im Netz erzählte er offen, dass Ärzte bei ihm offenbar akute Herzprobleme festgestellt hatten. "Leider haben die Tests ergeben, dass ich Probleme mit meinem Herzen habe", schrieb der Brite. Das Problem war wohl derart gefährlich, dass ein Herzschrittmacher hermusste – und das so schnell wie möglich. Denn in den Tagen nach der Diagnose erhöhte sich Max' Herzfrequenz nicht mehr, sondern blieb bei 34 Schlägen pro Minute. Normal wären 60 bis 100 Schläge. "Wir haben nicht mehr viel Zeit zu warten und es sieht aus, als würde ich schneller operiert, als die Ärzte zunächst dachten", meinte der 36-Jährige.

Instagram / maxgeorge Max George mit seiner Herzschrittmacher-Narbe

Instagram / maxgeorge Max George und Tom Parker

