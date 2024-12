The-Wanted-Sänger Max George benötigt Herzschrittmacher

Max George (36) versetzte seine Fans vor Kurzem in Sorge. Anstatt von der Bühne meldete sich der Sänger aus dem Krankenhaus und erklärte, dass er Herzprobleme habe. Nun berichtet das Mitglied der Boyband The Wanted auf Instagram: "Ich habe ein Problem mit dem unteren Teil meines Herzens. Man nennt es einen Block." Aus diesem Grund muss ihm voraussichtlich ein Herzschrittmacher eingesetzt werden. Mit einem Ruhepuls von nur 34 Schlägen pro Minute liegt sein Herzschlag weit unter dem Normalbereich von 60 bis 100 Schlägen. Die genaue Ursache ist derzeit allerdings noch nicht bekannt.

Ein häufiger Grund für die Herzrhythmusstörung ist Alkohol. Doch das kann bei Max ausgeschlossen werden. "Ich habe seit viereinhalb Jahren keinen Alkohol mehr getrunken", berichtet er seinen Fans im Netz. Der Popstar macht auch deutlich, dass er von den Mitarbeitern der Klinik gut umsorgt werde, allerdings gehe ihm das ständige Warten trotzdem auf die Nerven.

Max machte schon vor seinem Gesundheitsschock eine schwierige Zeit durch. Im Jahr 2022 verstarb sein Bandkollege Tom Parker (✝33) an einem Gehirntumor. Auch mit Liam Payne (✝31), der vor wenigen Monaten in Buenos Aires zu Tode kam, war der Brite gut befreundet. In einem rührenden Post auf Social Media erklärte er damals: "In den letzten Jahren hatte ich das Vergnügen, Liam persönlich kennenzulernen und wertvolle Zeit mit ihm zu verbringen. [...] Er hat mich nach Toms Tod auch sehr unterstützt. Das werde ich nie vergessen."

Getty Images Max George, Sänger

Getty Images Liam Payne im Oktober 2018