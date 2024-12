Ungewohnter Anblick: Madonna zeigt sich ganz ohne Make-up

Madonna (66) ist allseits dafür bekannt, dass sie auffälliges, jugendliches Make-up liebt und es bis heute beinahe immer trägt. Dabei ist es egal, ob auf der Bühne oder bei privaten Ausflügen – sie ist so gut wie immer perfekt geschminkt. Nun überrascht die scheinbar ewig junge Musikerin ihre Fans jedoch mit einem seltenen Blick! In einer Story, die sie am vergangenen Donnerstag auf Instagram teilte, filmte sich die Ikone beim Frisieren ihrer Haare. Der private Clip zeigte dabei ungewohnte Nahaufnahmen der Berühmtheit, die wenig bis gar kein Make-up zu tragen schien.

Natürlich hat sich Madonna im Netz nicht vollkommen der Realität entsprechend präsentiert. Es ist eindeutig zu erkennen, dass die erfolgreiche Musikerin statt Make-up einen Filter nutzte, um beispielsweise mit längeren Wimpern klimpern zu können. Abgesehen davon wirkte ihre Haut durch den Special-Effekt auch unnatürlich glatt. In der kurzen Aufnahme ging es jedoch nicht um ihren Look, sondern um neue Lieder. Sie meinte: "Songwriting und Musikmachen ist der einzige Bereich, in dem ich niemanden um Erlaubnis bitten muss. Ich bin so aufgeregt, alles mit euch zu teilen! Wer will im Jahr 2025 neue Musik hören?"

Nicht nur in ihrer Karriere bleibt es bei der Diva unverändert spannend. Ihr Privat- und Liebesleben sorgt bis heute für mächtig Wirbel in der Öffentlichkeit. Zuletzt hieß es, dass Madonna wieder Single sei, nachdem sie für einige Zeit mit Akeem Morris liiert war. Dem Portal Daily Mail liegen inzwischen allerdings neue Fotos vor, auf denen die 66-Jährige und der Fußballer gemeinsam zu sehen sind. Total entspannt liefen die beiden dabei Seite an Seite durch New York City und Akeem legte seiner Begleitung sogar vertraut die Hand an den Rücken.

Instagram / madonna Madonna, Dezember 2024

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

