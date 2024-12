Nach Trennungsgerüchten: Madonna wieder mit Akeem unterwegs

Zuletzt hieß es eigentlich, dass Madonna (66) wieder Single ist. Ein Insider verriet gegenüber Daily Mail, dass sich der Popstar und sein vermuteter Partner Akeem Morris bereits Ende Oktober voneinander getrennt haben. Jetzt liegen dem Portal neue Fotos vor, auf denen die Sängerin und der Fußballspieler gemeinsam zu sehen sind! Seite an Seite laufen sie eine Straße in New York City hinunter. Dabei sind sie beide in dicke, dunkle Wintersachen gekleidet. Madonna trägt außerdem eine große Sonnenbrille auf der Nase. Ein Schnappschuss zeigt sogar, wie Akeem seiner Begleitung vertraut die Hand an den Rücken legt, um sie an einem Auto vorbeizuleiten.

Bandeln die beiden möglicherweise wieder miteinander an? Die angebliche Trennung schien immerhin recht endgültig zu sein. Damals erklärte der Informant: "Madonna hatte mit diesem Jungen das gleiche Problem wie mit all ihren bisherigen Männern. Der Altersunterschied wurde zu einem Problem." Akeem ist nämlich erst 28 Jahre alt – also liegen 38 Jahre zwischen ihnen. Die Quelle warf ihm zudem vor, sich nach anderen Damen umgesehen zu haben, während er mit Madonna zusammen war. Dennoch habe es kein böses Blut zwischen ihnen gegeben und es war einfach Zeit für sie gewesen, getrennte Wege zu gehen.

Die beiden lernten sich bereits im Jahr 2022 kennen. Damals erschien die "Like A Virgin"-Interpretin auf dem Cover des Paper Magazins. In dem dazugehörigen Fotoshooting taucht der gebürtige Jamaikaner ebenfalls auf – doch erst zwei Jahre später sind sie sich näher gekommen. In diesem Juli feierten sie zusammen den Independence Day in New York, bevor sie einen Monat später zusammen in verschiedenen Ländern Urlaub machten, wie zum Beispiel in England und Italien.

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im August 2024

Getty Images Madonna, Sängerin

