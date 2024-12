Auf Blakes Seite: Ryan Reynolds blockierte Justin Baldoni

Ryan Reynolds (48) soll US Weekly zufolge Justin Baldoni (40) bereits Monate vor der offiziellen Klage seiner Ehefrau, Blake Lively (37) blockiert haben. Wie aus Textnachrichten hervorgeht, die an die Presse gelangten, bemerkte Justin im Mai 2024, dass Ryan ihn und seine Produktionsfirma Wayfarer Studios auf Instagram blockiert hatte. Dies geschah Monate, bevor Blake im Dezember 2024 eine Klage wegen sexueller Belästigung gegen Justin einreichte.

In der Klageschrift von Blake werden schwere Vorwürfe erhoben. Justin Baldoni soll mehrfach unangemessene Kommentare gemacht und sich in unprofessioneller Weise verhalten haben. Unter anderem habe er Blake unaufgefordert Videos und Bilder von nackten Frauen gezeigt, ihre Figur nach der Geburt kritisiert sowie unangebrachte Fragen zu ihrem Privatleben gestellt. Justin Anwalt bezeichnete die Anschuldigungen als "vollständig unwahr" und warf der Schauspielerin vor, mit den Klagen eine "negative Reputation umkehren" zu wollen.

Die Konflikte zwischen den Beteiligten haben sich bereits während der Produktion zugespitzt. Anschließend geriet Blake wegen ihrer Promotion für den Film, der häusliche Gewalt thematisiert, in Kritik. Fans meinten, ihre farbenfrohen Outfits und das Marketing würden den ernsten Inhalt des Films als leichte Romantikkomödie verharmlosen. Die Klage von Blake wirft nun ein ganz anderes Bild auf die Geschehnisse rund um den Film. In einer Stellungnahme gegenüber der New York Times erklärte Blake: "Ich hoffe, dass meine Klage dazu beiträgt, die dunklen Rachemethoden aufzudecken, mit denen Menschen, die Fehlverhalten anprangern, geschädigt werden." Sie wies zudem zurück, negative Informationen über Justin verbreitet zu haben. Während Justin weiterhin von Fans seiner bisherigen Arbeiten verteidigt wird, scheint Ryans Verhalten, ihn online zu blockieren, ein deutliches Zeichen für die bereits länger vorhandenen Spannungen zu sein. Für Blake, die seit 2012 mit Ryan verheiratet ist und mit ihm vier gemeinsame Kinder hat, ist die enge Unterstützung ihres Mannes in dieser schwierigen Zeit sicher eine wichtige Stütze.

T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively im Januar 2023 in New Jersey

ActionPress / Tatiana / Backgrid Ryan Reynolds und Blake Lively im Oktober 2024

