Nach Streitgerüchten: Blake Lively verklagt Justin Baldoni

Während der gemeinsamen Dreharbeiten am Filmset des Kinohits It Ends With Us gerieten die Schauspielerin Blake Lively (37) und der Regisseur und Darsteller Justin Baldoni (40) laut Medienberichten immer wieder aneinander. Es soll zwei Lager gegeben haben: Team Blake und Team Justin. Nun macht die Gossip Girl-Darstellerin ihren Konflikt offiziell: Wie TMZ berichtet, hat Blake eine Klage gegen ihren Ex-Kollegen eingereicht. In der Klage wirft die Frau von Ryan Reynolds (48) dem 40-Jährigen vor, ein "feindliches Arbeitsumfeld" geschaffen zu haben.

In der Klageschrift ist eine Liste von Forderungen hinterlegt, die Blake während der Dreharbeiten an den Jane the Virgin-Star richtete. In dieser Liste forderte die 37-Jährige, dass ihr während der Arbeit keine Nacktvideos oder Bilder von Frauen mehr gezeigt werden, Justins frühere angebliche Pornosucht nicht mehr erwähnt werde und keine Diskussionen über sexuelle Eroberungen vor Blake und anderen Crew-Mitgliedern stattfinden. Außerdem habe sie gefordert, dass nicht weiter über die Genitalien von Darstellern gesprochen und Blakes Gewicht nicht weiter thematisiert werde. Auch über ihren verstorbenen Vater solle nicht mehr gesprochen werden.

In der Klageschrift wird ebenfalls thematisiert, dass Blake und Justin unterschiedliche Vorstellungen von der Vermarktung des Films hatten. Die 37-Jährige wollte eine positive Darstellung der Widerstandsfähigkeit ihrer Figur, während Justin das Thema häusliche Gewalt in den Mittelpunkt stellen wollte. Blake behauptet, ihr Kollege und seine Firma hätten daraufhin eine Kampagne zur "sozialen Manipulation" gestartet, um ihren Ruf zu "zerstören". Davon habe sie "schweren seelischen Kummer" davongetragen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Baldoni im Mai 2024

Anzeige Anzeige