Gigi Hadid unterstützt Bradley Coopers neues Restaurant

Gigi Hadid (29) hat gezeigt, wie sehr sie ihren Partner Bradley Cooper (49) unterstützt – und das mit kulinarischem Enthusiasmus. Das erfolgreiche Model war am 20. Dezember im neuen Restaurant ihres Freundes in New York zu Gast, um sich von der Spezialität des Hauses zu überzeugen. Bradley, der sein Lokal "Danny & Coop's Cheesesteaks" im East Village eröffnete, lässt dort seine Wurzeln aus Pennsylvania einfließen. Auf Instagram teilte Gigi ein Foto ihrer Mahlzeit und lobte die frisch zubereiteten Cheesesteaks. "Soft opening heute bis Sonntag", schrieb sie in ihrer Story und fügte eine klare Empfehlung hinzu: "Tu dir selbst einen Gefallen...!"

Bradleys neuestes Projekt, das sich auf die berühmte Tradition der Cheesesteaks aus Pennsylvania konzentriert, hat bereits prominente Fans gefunden. So ließ es sich auch der bekannte Comedian Keegan-Michael Key (53) nicht nehmen, das Restaurant früher im Dezember zu besuchen. Er postete ein Video mit Bradley, der in einer weißen Kochschürze und einem Man Bun in der Küche stand. "Glückwunsch an Bradley Cooper und sein neues Projekt im East Village!", schrieb Keegan auf Instagram. Damit beweist der Hollywood-Schauspieler, dass er nicht nur vor, sondern auch hinter der Kamera Talent hat.

Privat scheint es bei Gigi und Bradley ohnehin blendend zu laufen. Das Model, das aus ihrer früheren Beziehung mit Zayn Malik (31) eine vierjährige Tochter hat, und der Schauspieler halten ihr Liebesleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Doch nach über einem Jahr gemeinsamer Zeit wird die gegenseitige Unterstützung der beiden immer wieder sichtbar – sei es durch Gigis lobende Posts in den sozialen Medien oder durch die Freude, die sie an Bradleys kreativen Projekten teilen. Neben seiner erfolgreichen Karriere in Hollywood beweist der Regisseur von "A Star Is Born" nun auch ein feines Gespür für die Gastronomie. Gigi scheint stolz auf den neuen Weg ihres Partners zu sein und bringt dies mit charmanten Gesten zum Ausdruck.

Getty Images Bradley Cooper, Schauspieler

Getty Images Gigi Hadid bei der Met Gala im Mai 2024

