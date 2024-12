Jennifer Garner entfacht Verlobungsgerüchte mit Diamantring

Könnten in Hollywood bald wieder die Hochzeitsglocken läuten? Filmstar Jennifer Garner (52) ist 2018 heimlich mit John Miller zusammengekommen, trennte sich zwischendurch wohl für eine kurze Zeit und ist seit 2021 wieder die Frau an seiner Seite. Möglicherweise treten die beiden als Nächstes vor den Traualtar. Am Wochenende wurde die Schauspielerin in Los Angeles mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet. Neue Schnappschüsse, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zeigen Jennifer mit einem funkelnden Diamantring am vierten Finger ihrer linken Hand während eines Ausflugs im Auto.

Einem vergangenen Bericht von In Touch zufolge sollen Jennifer und John in der Tat ihre romantischen Hochzeitspläne schmieden. Sie denken wohl über eine Zeremonie in der Stadt der Liebe nach. Ein Insider meinte diesbezüglich: "Paris ist eine ihrer Lieblingsstädte und sie haben beschlossen, im kommenden Frühjahr dort zu heiraten." Der "30 über Nacht"-Star scheint also total glücklich zu sein: "Jennifer stellt endlich sich selbst in den Mittelpunkt und alle freuen sich für sie."

Vor ihrer aktuellen Beziehung mit John war sie mit "Batman"-Star Ben Affleck (52) verheiratet. Ihr Liebesglück krönten die gemeinsamen Kinder Violet (19), Fin (15) und Samuel (12). Seit ihrer Trennung im Jahr 2015 führen sie bekanntlich eine freundschaftliche Beziehung als Eltern. So feierten der jetzige Ex von Jennifer Lopez (55) und die 52-Jährige erst kürzlich Thanksgiving mit den Kids zusammen. Mit der Organisation Midnight Mission teilten sie an dem Feiertag Essen an Obdachlose in Los Angeles aus.

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck mit ihrem gemeinsamen Sohn Samuel

