Ben Affleck verbringt Thanksgiving mit Ex Jennifer Garner

An Thanksgiving dreht sich alles um Nächstenliebe – auch für Schauspieler Ben Affleck (52). Diesen besonderen Tag verbringt man doch am besten im Kreise der engsten Vertrauten: Für Ben ist das dieses Jahr die Mutter seiner Kinder, Jennifer Garner (52). Wie Fotos zeigen, die Gala vorliegen, genießen die beiden jetzt einen gemeinsamen Tag – und tun dabei auch noch etwas Gutes! Zusammen mit der Organisation Midnight Mission teilen sie Essen an Obdachlose in Los Angeles aus. Dafür sind die beiden sogar im gleichen Auto angereist. Wie das Magazin außerdem berichtet, sind auch die gemeinsamen Kinder der Schauspieler vor Ort und helfen fleißig aus.

Seit der Trennung von J.Lo wird Ben immer wieder im Kreise seiner Sprösslinge gesehen. Für das amerikanische Erntedankfest soll er sich sogar extra freigenommen haben! Wie eine Quelle gegenüber People verrät, steht er eigentlich für seinen aktuellen Streifen "RIP" vor der Kamera, doch es sei ihm wichtig, diese besonderen Tage mit seiner Familie zu teilen: "Er ist sehr glücklich mit seinem Leben. Er liebt seine Arbeit. Er wird Thanksgiving mit seinen Kindern verbringen."

Die Trennung von der "On The Floor"-Sängerin zog sich sehr lange hin: Schon im März dieses Jahres begann die Gerüchteküche zu brodeln – und mindestens genauso lange sieht man den Schauspieler immer wieder mit griesgrämiger Miene durch die Straßen ziehen. Das hat sich auch nach der Trennung nicht geändert. Allerdings soll das keine Aussage über seinen Gemütszustand geben, meint ein Insider gegenüber Daily Mail: "Der Grund, warum er immer so aussieht, wenn er unterwegs ist, ist, dass die Fotografen ihn ständig nach 'J.Lo dies' und 'J.Lo das' fragen. Er hat die ständigen Fragen über sie satt. Er will einfach weitermachen."

Samuel Affleck, Ben Affleck und Fin Affleck im September 2024

Ben Affleck im Juni 2024

