Neues Drama? Sie sind die "Prominent getrennt"-Nachzügler

Wie in fast allen Shows zieht nach den ersten paar Tagen ein geheimes Nachzügler-Paar ein. So auch bei Prominent getrennt. Bild enthüllt nun die geheimen Nachzügler der kommenden Staffel – und die könnten ordentlich Drama mitbringen. Demnach soll das ehemalige Temptation Island-Paar Justyna Pralina und Adrian Loevenich die "Prominent getrennt"-Villa aufmischen. Das Pärchen hatte sich auf der Insel der Verführung kennengelernt. Justyna wickelte Adrian als Verführerin um den Finger, sodass er seine Freundin Charline (28) links liegen ließ. Nach der Show wurden die beiden dann ein Paar. RTL bestätigte ihre Teilnahme bisher nicht.

Nach "Temptation Island" ging es für Justyna und Adrian schnell – sie zogen zusammen und wollten sich ein gemeinsames Leben aufbauen. Das war allerdings nicht von Dauer. Nach nur wenigen Monaten war wieder Schluss. Die Trennung erklärte das Ex-Paar damit, zu unterschiedliche Vorstellungen gehabt zu haben. Ob es noch offene Rechnungen gibt? Zumindest Justyna hat mit ihrem Ex abgeschlossen, wie sie dem Magazin vor einigen Monaten verriet. "Ich brauche jemanden, der Zeit und Interesse für mich hat. Ich will reisen und das Leben genießen – nicht am Herd stehen. Er wollte arbeiten, auch nach Feierabend. [...] Für mich ist das Kapitel Adrian abgeschlossen. Ich habe keine Zeit für dieselben Diskussionen", so das Reality-Sternchen.

Bei "Prominent getrennt" wären Adrian und Justyna aber immerhin in bester Gesellschaft. Der Cast für die Show der Verflossenen steht ansonsten nämlich schon fest. Unter anderem ziehen die Realitystars Jannik Kontalis und Yeliz Koc (31) in die Villa. Zu ihnen gesellt sich das Love Fool-Ex-Paar Ariel und Giuliano sowie die Beauty & The Nerd-Bekanntheit Babu zusammen mit Ex Felix und das ehemalige Sommerhaus-Duo Christina Grass (36) und Marco Cerullo (36). Weitere Kandidaten sind Jana Klein und Sidar Sahin, Jennifer Iglesias (26) und Nico Müller sowie Pamela Ghazal und Alan Wey.

Instagram / justynapralina Adrian Loevenich und Justyna Pralina

Instagram / adrianloevenich Justyna Pralina und Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Bekanntheiten

