So reagieren die Fans auf die "Prominent getrennt"-Paare

Der Cast für die kommende Prominent getrennt-Staffel ist bekannt. Unter anderem sind Yeliz Koc (31) und Jannik Kontalis sowie Jana Klein und Sidar Sahin dabei. Die Kandidaten-Auswahl hat es ganz schön in sich – doch wie reagieren die Fans? Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram sind einige nicht überrascht, dass Yeliz und Jannik dabei sind. "Manche sind sich wirklich für nichts zu schade", kommentiert ein User. Allgemein findet aber ein Fan: "Die Sendung wird bestimmt interessant!"

Vor allem ein Ex-Paar sorgt für Aufruhr: Marco Cerullo (36) und Christina Grass (36). Die beiden gingen seit ihrer Teilnahme an Bachelor in Paradise im Jahr 2019 zusammen durchs Leben und trennten sich total überraschend im Juli dieses Jahres. "Die traurigste Trennung und vor allem die authentischste von allen war die zwischen Christina und Marco. Ich hoffe immer noch, dass sie wieder zueinanderfinden", kommentiert ein Fan im Netz. "Ich bin so auf Christina und Marco gespannt, die zwei waren für mich immer der Beweis, dass es Beziehungen noch gibt", meint ein anderer.

Die neue Staffel von "Prominent getrennt" wird derzeit in Südafrika gedreht. Auch andere Ex-Paare sind dabei: Laura Peuker und Jonny Jaspers trennten sich im August dieses Jahres endgültig. Jennifer Iglesias (26) und Nico Müller gewannen 2022 Love Island – lieferten sich danach aber einen Rosenkrieg. Ob die Paare sich für die Show wieder zusammenraufen können, wird sich zeigen.

RTL Yeliz Koc und Jannik Kontalis bei "Prominent getrennt"

RTL Jana Klein und Sidar Sahin bei "Prominent getrennt"

