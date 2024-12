Pamela Anderson genießt ihr Leben fernab von Hollywood

Pamela Anderson (57) hat offenbart, wie sehr sich ihr Leben verändert hat, seit sie Hollywood den Rücken gekehrt hat. Die Schauspielerin, die durch ihre Rolle in der Serie Baywatch Weltruhm erlangte, entschied sich 2020 dazu, das Rampenlicht zu meiden und stattdessen ein ruhigeres Leben an der kanadischen Westküste zu führen. Sie erklärte nun bei "Variety's Actors on Actors", dass ihr diese Entscheidung geholfen habe, zu sich selbst zu finden und ein erfüllteres, authentisches Leben zu führen. "Ich habe erst richtig gelernt, ich selbst zu sein, als ich aufgehört habe, jemand anderes zu spielen", so Pamela.

Ihre Tage verbringt Pamela heute vor allem in ihrem Garten, in dem sie ihr eigenes Gemüse anbaut: "Ich mache gern eingelegtes Gemüse und Marmelade. Ich liebe meinen Garten. Ich bin besessen." Die 57-Jährige hatte sich in ihrem neuen Leben als Hobbygärtnerin so vertieft, dass sie kaum noch mit der Filmwelt in Kontakt stand und keine richtige Vertretung hatte. Regisseurin Gia Coppola fand schließlich über ihren Sohn Brandon (28) einen Weg, sie für den Film "The Last Showgirl" zu gewinnen: "Sie fand meinen Sohn Brandon, und Brandon brachte mir das Drehbuch und ich las es auf meiner kleinen Gemüsefarm." Mit ihrem Schauspiel-Comeback 2024 feiert sie nun große Erfolge, darunter sogar ihre erste Nominierung für den Golden Globe – die Pause von Hollywood hat sich definitiv ausgezahlt.

Pamela bedeutet die Nähe zu ihrer Familie viel. Ihre beiden erwachsenen Söhne Brandon und Dylan (26) stehen ihr sehr nahe und sind, wie sie sagt, ihre größte Inspiration. Die Schauspielerin, die früher Schlagzeilen mit Skandalen und Beziehungen machte, scheint mittlerweile vor allem Ruhe und Frieden in ihrem Privatleben gefunden zu haben. Sie erwähnte gegenüber Women's Wear Daily, dass sie in ihrer idyllischen Heimatstadt auf Vancouver Island das Gefühl habe, endlich angekommen zu sein.

Getty Images Pamela Anderson bei einer Vorführung von "The Last Showgirl", Dezember 2024

Getty Images Pamela Anderson mit ihren Söhnen Brandon Thomas Lee und Dylan Jagger Lee

