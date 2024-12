Freunde besorgt: Elton John (77) soll endlich kürzertreten

Elton John (77) hat kürzlich in einem Interview eingestanden, dass "nicht mehr viel von ihm übrig" sei. Bei einem Auftritt in London musste ihm sein Ehemann David Furnish (62) von der Bühne helfen, da er nach einer Augeninfektion nichts mehr sehen konnte. Der Auftritt war Teil einer Wohltätigkeitsveranstaltung für das Musical "Der Teufel trägt Prada". Trotz seiner gesundheitlichen Probleme, wie dem Verlust des Augenlichts und mehrerer großer Operationen, wehrt sich der Sänger gegen einen ruhigeren Lebensstil. "Eltons Freunde sind ernsthaft besorgt darüber, wie viel er sich zumutet, und glauben, dass dies erhebliche Auswirkungen auf seine Gesundheit hat", verriet ein Insider laut The Sun gegenüber der Presse.

Nach dem Ende seiner 330 Konzerte umfassenden "Farewell Yellow Brick Road"-Tour im Jahr 2023 hatte Elton eigentlich angekündigt, kürzertreten zu wollen, damit er mehr Zeit mit seinen Söhnen Zachary und Elijah verbringen kann. Stattdessen widmete er sich einer Vielzahl von Projekten: Er arbeitet an einem neuen Album, hat zwei Musicals ins Leben gerufen und sich an einer Fotoausstellung im berühmten V&A Museum in London beteiligt. Außerdem setzt er seine wöchentliche Radioshow bei Apple Music fort und engagiert sich weiterhin für wohltätige Zwecke. "Viele Menschen, die ihm nahe stehen, haben ihn ermutigt, einen Gang zurückzuschalten, weil er in diesem Jahr so viel zu tun hatte wie nie zuvor", hieß es von dem Insider, der weiter erklärt: "Der ganze Sinn seiner Abschiedstournee war, dass er mehr zu Hause sein würde, wenn sie zu Ende ist, aber er arbeitet immer noch mit einem intensiven Zeitplan."

Seit Jahrzehnten ist Elton als ein Künstler mit außergewöhnlicher Energie bekannt: In den 70er-Jahren veröffentlichte er in nur fünf Jahren 13 Alben. In den 90ern kämpfte er mit Suchtproblemen, denen er mit einem Aufenthalt in einer Rehabilitationsklinik entschieden entgegentrat. Seitdem führt er ein erfülltes Leben ohne Alkohol und Drogen. Sein Lied "I'm Still Standing" erinnert an seine Widerstandskraft und sein Durchhaltevermögen und wurde auf Spotify über eine Milliarde Mal gestreamt. Trotz seines Erfolgs ist Elton in einem Dokumentarfilm von Disney+ nachdenklich: "Ich möchte unsere Kinder heiraten sehen. Aber ich glaube nicht, dass ich dafür noch lange da sein werde."

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John bei der Beerdigung von Derek Draper

Anzeige Anzeige

Instagram / sugarkikz Elton John und seine Söhne im Juli 2024

Anzeige Anzeige