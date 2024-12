Handy von Simone Thomallas vermisstem Partner verschickt SMS

Vor wenigen Tagen erhielt Simone Thomalla (59) ein beunruhigendes Schreiben ihres Partners Christoph per Mail. Laut Bild soll der Unternehmer seither nicht mehr erreichbar sein. Dies änderte sich jedoch jetzt laut dem Blatt, das versuchte, den Vermissten über sein Handy zu erreichen. Auf die Frage: "Was können wir für dich tun?", kam plötzlich ein überraschendes: "Nichts" zurück. Danach brach der Kontakt jedoch ab. Ob es sich bei dem Verfasser der SMS tatsächlich um Christoph handelt oder jemand anderen, bleibt offen.

Der vermeintliche Abschiedsbrief, der dem Boulevardblatt vorliegt, soll unter anderem von den Finanzproblemen des Gastronomen handeln. Deswegen sollte er im Dezember eigentlich vor Gericht erscheinen, der Termin wurde jedoch abgesagt. Auch sein Sohn soll laut dem Magazin ein Schreiben bekommen haben, in dem Christoph besorgniserregende Zeilen schreibt und sich verabschiedet. Aktuell lässt Simone das Ganze unkommentiert.

Aber nicht nur seine Geldsorgen spricht der Verschwundene in dem Schreiben an. Laut dem Magazin soll er sich mit folgenden emotionalen Zeilen an Simone gerichtet haben. "Ich habe unsere Stunden, Tage, Wochen geliebt. Du in meiner Nähe, es war das Wunderbarste, was ich jemals erleben durfte. Du hast mich so glücklich gemacht", heiße es unter anderem und laute ferner: "Aber die Wirklichkeit hat mich nun eingeholt, es gibt kein Zurück oder einen Ausweg, nein, die komplette Realität trifft mich heute und ich muss mich dem stellen und den Mut einmal aufbringen, es zu tun, ich will nicht mehr."

Simone Thomalla, Schauspielerin

Simone Thomalla

