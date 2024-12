Hugh Jackman genießt die Weihnachtszeit mit seinen Kindern

Hugh Jackman (56) wurde kürzlich bei einem entspannten Frühstück mit seinen Kindern Oscar und Ava in Sydney gesichtet. Der australische Schauspieler nutzte die Feiertage, um Zeit mit seiner Familie zu verbringen, wie Fotos zeigen, die Hello! vorliegen. Gekleidet in ein lässiges Outfit – ein dunkelblaues Hemd und schwarz-weiße Badehosen, die seinen sportlichen Körperbau betonten – zog der Wolverine-Star die Blicke der Café-Besucher auf sich. In einem Post auf Instagram gibt der "X-Men"-Darsteller weitere Einblicke in seinen Sydney-Trip und zeigt sich mit strahlendem Lächeln auf einer Bootstour. Mit dabei: seine Kinder sowie sein Personaltrainer.

Neben dem Frühstücksausflug wurde der Schauspieler auch von Fans bei einem Mittagessen im Speedos Café in North Bondi gesichtet – einem Lokal, das für seine entspannte Atmosphäre und großartige Ausblicke bekannt ist. Sein Aufenthalt in Australien fällt in eine bedeutende Phase seines Lebens: Es ist das erste Weihnachtsfest seit der Trennung von seiner langjährigen Ehefrau Deborra-Lee Furness (69), mit der er fast drei Jahrzehnte verheiratet war. Zeit mit Oscar und Ava, die Hugh und Deborra adoptiert haben, schien dem Schauspieler sichtlich gutzutun.

Hugh und Deborra galten lange als eines der Vorzeigepaare Hollywoods. Ihre Ehe begann 1996, nachdem sich die beiden am Set einer australischen TV-Serie kennengelernt hatten. Im September 2023 verkündete das Paar dann allerdings seine Trennung. Gegenüber People äußerten Hugh und Deborra damals: "Wir waren gesegnet, fast drei Jahrzehnte zusammen als Mann und Frau in einer wunderbaren, liebevollen Ehe zu verbringen. Unsere Reise verändert sich jetzt, und wir haben beschlossen, uns zu trennen, um unser individuelles Wachstum zu verfolgen."

Getty Images Hugh Jackman auf dem Global Citizen Festival 2024 in New York

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman, 2018

