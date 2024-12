J.Lo und ihr Ex Ben Affleck tauschen Weihnachtsgeschenke aus

Jennifer Lopez (55) und Ben Affleck (52) wurden kürzlich bei einem gemeinsamen Mittagessen im exklusiven Soho House in West Hollywood gesichtet. Die Sängerin und Unternehmerin sowie der Schauspieler und Regisseur, die im August die Scheidung eingereicht hatten, trafen sich Berichten zufolge, um Weihnachtsgeschenke auszutauschen. Es scheint, als würden die beiden trotz des Endes ihrer romantischen Beziehung weiterhin in Kontakt bleiben wollen. Ein Insider verriet Page Six: "Sie haben jede Absicht, weiterhin Teil des Lebens des anderen zu sein, besonders wenn es um ihre Kinder geht."

Während Jennifer die Zeit mit ihrer Familie genießt und kürzlich ein Video ihrer Tochter Emme (16) und deren Freunden beim Singen in ihrem Auto teilte, kümmert sich Ben ebenfalls um familiäre Angelegenheiten. Der Schauspieler wurde am selben Tag dabei gesehen, wie er eines seiner drei Kinder, Finn, von seiner Ex-Frau Jennifer Garners (52) Haus abholte. Der Kontakt zwischen den beiden Ex-Partnern ist nach ihrer Scheidung 2018 freundschaftlich geblieben, was vor allem für die Kinder wichtig ist. Jennifer und Ben sind nicht nur Eltern, sondern arbeiten weiterhin professionell zusammen. Ihr gemeinsamer Film "Unstoppable", der Jennifer in der Rolle einer alleinerziehenden Mutter zeigt, ist kürzlich in den Kinos angelaufen.

Die Verbindung zwischen Jennifer und Ben, die 2022 nach fast zwei Jahrzehnten erneut geheiratet hatten, sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Ihre Geschichte ist geprägt von Höhen und Tiefen, sowohl beruflich als auch privat. Jennifer, die aktuell mit Awards und neuen Filmprojekten von sich reden macht, bleibt ihrem beeindruckenden Arbeitsethos treu. Ben wiederum widmet sich ebenfalls der Produktion und Fortführung beliebter Filmprojekte wie "The Accountant 2". Trotz ihrer Trennung wird das ehemalige Hollywood-Traumpaar vor allem für ihre kreative Zusammenarbeit und ihre Hingabe an ihre Familien weiterhin bewundert.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, September 2021

