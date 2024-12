"Mufasa: Der König der Löwen" erobert deutsche Kinocharts

Es gibt eine neue Nummer eins an den deutschen Kinokassen! "Mufasa: Der König der Löwen", die Vorgeschichte zum Disney-Klassiker "Der König der Löwen", sicherte sich am Startwochenende direkt die Spitzenposition, wie Filmstarts berichtet. Regisseur Barry Jenkins, bekannt durch den Oscar-prämierten Film "Moonlight", konnte mit seinem neuesten Werk 435.000 Besucher in die Kinos locken. Der Film erzielte damit den achtbesten Kinostart des Jahres. Bisher wurde die Liste der Kinocharts drei Wochen lang von "Vaiana 2" angeführt, der mit 340.000 weiteren Zuschauern auf Platz zwei abrutschte.

Bereits in der vierten Spielwoche steht "Vaiana 2" kurz davor, eine bedeutende Marke zu knacken: Der Film dürfte in den nächsten Tagen die Drei-Millionen-Besucher-Marke erreichen, nachdem er bislang insgesamt 2,83 Millionen Kinobesucher begeistert hat. Etwas weiter hinten rangieren Wicked und "Der Spitzname". Das Musical "Wicked" mit Starbesetzung durch Ariana Grande (31) und Cynthia Erivo (37) lockte am Wochenende 185.000 Zuschauer in die Kinos und kommt nun auf insgesamt 657.500 Besucher in Deutschland. Die deutsche Ensemblekomödie "Der Spitzname" verzeichnete dagegen solide 145.000 Kinobesuche und reiht sich hinter ihren Vorgängern "Der Vorname" und "Der Nachname" ein.

Disney knüpft mit "Mufasa: Der König der Löwen" an den Erfolg früherer Klassiker an und setzt auf die emotionale Bindung der Fans an die bekannte Geschichte um Simba und seine Familie. Barry Jenkins, der für seine einfühlsame Inszenierung bekannt ist, nimmt die Zuschauer im neuen Film mit in die Vergangenheit des Geweihten Landes und erzählt, wie Simbas Vater Mufasa zu dem König wurde, den alle kennen und lieben. Dieser Mix aus Nostalgie und neuem Blickwinkel scheint besonders das langjährige Publikum anzusprechen. Gleichzeitig bleibt die Konkurrenz nicht fern: "Sonic The Hedgehog 3" startet bereits zu Weihnachten in den Kinos und wird mit Keanu Reeves (60) und Jim Carrey (62) große Namen ins Rennen schicken.

Simba und Scar aus dem "Der König der Löwen"-Remake

Simba aus "Der König der Löwen"

