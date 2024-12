Heidi Klum und Co.: Diese VIPs funkeln auf "Mufasa"-Premiere

Supermodel Heidi Klum (51) strahlte am Montagabend bei der Premiere von "Mufasa: Der König der Löwen" in Los Angeles. Die Familienmama überzeugte in einem absoluten Traumkleid des indischen Designers Manish Malhotra. Laut der Instagram-Story der Marke wurde das Kleid aus über 100.000 Perlen und Kristallen handgefertigt. Passend zu der glamourösen Haute Couture trug Heidi einen Smokey-Eye-Look und offene Haare.

Das Victoria’s Secret-Model überzeugte nicht als Einzige mit seinem glamourösen Auftritt. Auch Sängerin Chloe Bailey ließ die Menge staunen. Sie trug ein bodenlanges Abendkleid mit Schleppe. Es erinnerte an einen Nachthimmel – den tollen Effekt erzeugte der durchsichtige schwarze Stoff, welcher mit kleinen Glitzersteinen besetzt war. Neben ihr lieferte das Schwesternduo Jordyn (27) und Jodie Woods einen goldenen Partnerlook aus Strasssteinen. Auch Schauspieler Seth Rogen (42) und seine Frau Lauren Miller genossen an diesem Abend die Premiere des neuen Films.

Für Raunen sorgte der Auftritt von Jay-Z (55) und Beyoncé (43). Der Rapper wurde nur einen Tag vor der Premiere einer Vergewaltigung an einem 13-jährigen Mädchen beschuldigt. Die Tat soll angeblich vor 24 Jahren bei einer MTV-Afterparty geschehen sein – der Künstler stritt dies aber ab. Jay-Z unterstützte seine älteste Tochter Blue Ivy (12) und seine Frau: Beide bekamen im Film eine Sprechrolle. Ganz aus Chrom – die Zwölfjährige erschien in einem schimmernden Kleid. Sehr stolz postete Beyoncé dazu Fotos auf Instagram und schrieb: "Mein wunderschönes kleines Mädchen. Das ist dein Abend [...] deine Familie könnte nicht stolzer sein. Strahle weiter. Glänze weiter."

Getty Images Beyoncé und Blue Ivy Carter, Dezember 2024

Getty Images Jordyn Woods auf der "Mufasa: The Lion King"-Premiere

