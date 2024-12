So steht Inka Bause zu Weihnachtstraditionen und Geschenken

Für Inka Bause (56) zählen in den kommenden Festtagen besonders zwischenmenschliche Gesten. "Das schönste Geschenk ist immer Aufmerksamkeit und gemeinsame Zeit", betont die Bauer sucht Frau-Moderatorin auf dem Instagram-Account der Serie. Ganz und gar nicht möchte sie etwas Liebloses – sprich, ohne dass man sich Gedanken gemacht hat – geschenkt bekommen. Inka fährt fort: "Ich finde es überhaupt nicht schön zu sagen, man schenkt sich nichts." Dann betont die Geschenk-Expertin: "Man kann sich nicht nichts schenken." Als mögliche Ideen zählt Inka Dinge wie ein Essen, ein Beisammensein oder einen Theaterbesuch auf.

Dann fährt die TV-Persönlichkeit mit ihrer ganz privaten Tradition fort: "Meistens bin ich an der Ostsee oder am Meer und verbringe Zeit mit meinen liebsten Menschen." Für die Weihnachtsliebhaberin sei genau diese Zeit mit Liebe und Freundschaft das Wertvollste, was man ihr schenken könne. Am Schluss des Interviews outet sich Inka als großer Fan der Traditionen: "Deswegen hoffe ich, dass nie jemand Weihnachten abschafft."

Die 56-Jährige sorgt auch in ihrem Berufsleben dafür, dass Menschen die Liebe finden. Seit fast 20 Jahren steht sie den Kandidaten bei "Bauer sucht Frau" auf der Suche nach ihrem Traumpartner zur Seite. Doch langsam sieht Inka ein Ende für ihre TV-Karriere kommen. Im Interview mit RTL betont sie: "Ich möchte nicht irgendwann die Großmutter der Bauern sein können." Bis zum 25. Jubiläum möchte die Blondine aber mindestens noch an Bord bleiben. Die Fans können sich also immerhin auf fünf weitere Staffeln mit ihr freuen.

Instagram / inka.bause Inka Bause mit ihren Hunden im August 2023

RTL / Stefan Gregorowius Dietrich-Max-Helmut und Inka Bause lachen

