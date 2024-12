So verbringen Andrej Mangold und Annika das Weihnachtsfest

Die Weihnachtsfeiertage stehen vor der Tür. Viele verbinden mit diesem Fest wohl weiß gepuderte Landschaften, Heißgetränke vor dem Kamin und einen buntgeschmückten Tannenbaum. Dass das aber auch anders geht, zeigen nun Andrej Mangold (37) und seine Partnerin Annika. Im Promiflash-Interview verraten der einstige Bachelor und seine Freundin, dass sie sich für Weihnachten im Ausland einquartiert haben. Für Annika ist das etwas ganz Besonderes: "Für mich [ist es] zum ersten Mal nicht in Deutschland, also nicht zu Hause. Wir fliegen nämlich nach Sansibar."

Ganze zehn Tage verbringen Andrej und Annika in dem Teilstaat von Tansania. Zum Zeitpunkt des Promiflash-Interviews war der Ex-Freund von Jennifer Lange (31) gerade einmal wenige Tage wieder in Deutschland. Zuvor war er für die Dreharbeiten der Show "Exatlon" mehrere Wochen unterwegs gewesen. Die Reise nach Sansibar war also schon lange im Voraus geplant. "Das war tatsächlich so eine Sache, die wir uns vor 'Exatlon' versprochen haben", erklärt Andrej im Gespräch und fügt hinzu: "Dann sind wir bis Jahresende auf jeden Fall unterwegs."

Um Andrej war es eine lange Zeit lang sehr ruhig. Vor einigen Monaten kündigte der 37-Jährige nämlich eine Social-Media-Pause an, die er auch durchzog. "Ich werde mich auf unbestimmte Zeit aus der Öffentlichkeit zurückziehen und ein Handy-Detox machen", ließ er seine Fans im Gespräch mit Bunte wissen. Mit der Gameshow kehrte er dann wieder ins Rampenlicht zurück, gönnt sich nun aber erneut eine Pause in friedlicher Zweisamkeit mit Annika.

Instagram / anniju__ Annika und Andrej Mangold im Januar 2024

Getty Images TV-Bekanntheit Andrej Mangold

