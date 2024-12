Barbara Schöneberger lästert über Michelle Hunzikers Tattoos

Barbara Schöneberger (50) hat sich am Rande der RTL-Show Denn sie wissen nicht, was passiert deutlich gegen Tätowierungen ausgesprochen. Gemeinsam mit ihren Show-Kollegen Günther Jauch (68) und Thomas Gottschalk (74) tauschte sie sich über ihre Abneigung zu dem Thema aus. Besonders eine Tattoo-Trägerin nahm die Moderatorin dabei ins Visier: Michelle Hunziker (47), die für ihre Schönheit weltweit bekannt ist. Im Gespräch sagte Barbara: "Selbst bei der wunderschönen Michelle Hunziker hab ich mir immer gedacht: 'Sie wäre doch so viel schöner, wenn sie den Stacheldraht um den Oberarm nicht hätte.'" Diese Äußerung wurde in einem Video veröffentlicht, das RTL zeigt.

Doch Barbara war nicht der einzige Star, der in der Runde seine Meinung zu Tätowierungen teilte. Günther scherzte, dass allein die Vorstellung von tausenden Nadelstichen ihn vom Tätowieren abschrecke: "850 bis 880 Mal mit einer Nadel gestochen werden – nein danke, ich setze aus." Tatsächlich habe er seinen Kindern Tattoos bis zu deren 18. Geburtstag untersagt, wie er verriet. Thomas Gottschalk gestand hingegen, dass sein Sohn ihn mit seiner Tätowierung überrumpelt habe, noch bevor er ein Verbot aussprechen konnte. Beide Entertainer stellten ihre persönliche Einstellung mit Humor dar, betonten jedoch ihre klare Haltung gegen Körperkunst.

Michelle, die vor allem für ihren Charme und ihren Humor bekannt ist, äußerte sich bisher nicht zu Barbaras Kommentar. Die Moderatorin und Schauspielerin trägt das Tattoo seit vielen Jahren, es war einst eine Art Symbol ihrer Rebellion und sorgte schon in der Vergangenheit für Diskussionen. Abseits davon sind die beiden Frauen gut miteinander bekannt und haben in der Vergangenheit oft ihre Nähe zu Italien betont. Ob die kleine Stichelei allerdings in irgendeiner Form zwischen den beiden für Unmut sorgen könnte, bleibt abzuwarten.

Getty Images Michelle Hunziker im November 2019

Getty Images Günther Jauch, Barbara Schöneberger und Thomas Gottschalk, TV-Kollegen

