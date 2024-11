Robert Pattinson bei geheimem Christopher-Nolan-Film dabei

Der Schauspieler Robert Pattinson (38) arbeitete in der Vergangenheit bereits mit Star-Regisseur Christopher Nolan (54) an dessen Film "Tenet" zusammen. Nun wird bekannt, dass die beiden sich erneut einem gemeinsamen Projekt widmen werden. Wie The Hollywood Reporter berichtet, plant Christopher aktuell einen streng geheimen und ambitionierten Spielfilm mit einem hochkarätigen Cast. Dieser Produktion soll sich jetzt ganz offiziell auch Robert angeschlossen haben! Universal Pictures übernimmt bei dem mysteriösen Film den Vertrieb und hat als Veröffentlichungsdatum wohl den 17. Juli 2026 festgelegt.

Neben dem Twilight-Star haben bereits weitere namhafte Darsteller ihre Mitwirkung in dem Projekt bestätigt. So wird bei dem voraussichtlichen Blockbuster niemand Geringeres als Matt Damon (54) eine der begehrten Hauptrollen übernehmen. Nach den Kassenschlagern "Oppenheimer" und "Interstellar" stellt dies bereits die dritte Zusammenarbeit der beiden dar. Außerdem sind Hollywoodgrößen wie Tom Holland (28), Anne Hathaway (42) und Zendaya (28) dem Bericht zufolge auch mit an Bord.

Bisher sind so gut wie keine Details zur Handlung oder zum Drehbuch des kommenden Projekts bekannt. Der verschwiegene Filmemacher sorgt daher im Netz für reichlich Spekulationen in alle Richtungen. So gab es laut The Hollywood Reporter unter anderem die Theorie, dass es eine Vater-Sohn-Geschichte, eine Neuauflage von "The Prisoner" oder ein Vampirthriller sein könnte. Diese Vermutungen wurden dem Magazin zufolge von einem Insider bereits dementiert. Worauf sich Fans aber sicher verlassen können, ist seine Rückkehr zu komplexen Erzählstrukturen sowie beeindruckenden visuellen Effekten, für die sich Christopher in der Branche einen Namen gemacht hat.

Getty Images Matt Damon bei der Premiere von "Oppenheimer" in Paris, 2023

Getty Images Christopher Nolan, Regisseur von "Oppenheimer"

