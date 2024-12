König Charles schlägt Christopher Nolan zum Ritter

Christopher Nolan (54) und seine Ehefrau Emma Thomas (53) haben royale Titel verliehen bekommen. Am Mittwoch wurden der "Oppenheimer"-Regisseur und die Produzentin von König Charles III. (76) im Buckingham Palace in London als "Sir" und "Dame" ausgezeichnet. In einer feierlichen Zeremonie bekamen sie die Ehrung für ihre außergewöhnlichen Leistungen in der Filmbranche. Christopher verriet gegenüber Sky News Australia, dass der Monarch seinen jüngsten Film gesehen und sehr genossen habe. "Er hofft, dass ich das als Ermutigung sehe, noch mehr Filme zu machen", erzählte der Regisseur.

Die Bekanntgabe der Ehrungen erfolgte bereits im März dieses Jahres, wenige Wochen nachdem "Oppenheimer" bei den Academy Awards triumphiert hatte. Der Film sicherte sich unter anderem die Auszeichnungen für "Beste Regie" und "Bester Film", womit Christopher und Emma jeweils einen Oscar mit nach Hause nehmen konnten. Gemeinsam produzieren sie seit Jahrzehnten internationale Blockbuster wie die "Dark Knight"-Trilogie und "Inception". Die Krönung ihrer langjährigen Zusammenarbeit mit den königlichen Ehrentiteln würdigte auch die offizielle Instagram-Seite der britischen Königsfamilie: "Auf Sir Christopher Nolan und Dame Emma Thomas! Herzlichen Glückwunsch."

Christopher und Emma lernten sich während ihrer Studienzeit am University College London kennen und sind sowohl beruflich als auch privat ein erfolgreiches Team. Im Jahr 1997 heiratete das Paar und ein Jahr später brachten sie mit "Following" ihren ersten gemeinsamen Spielfilm heraus. Seitdem arbeiteten sie an insgesamt zwölf Filmen zusammen, wobei Emma stets als Produzentin an Christophers Seite stand. Neben ihrer beeindruckenden Karriere teilen sie ihr Leben mit ihren vier Kindern Flora, Oliver, Rory und Magnus, über die sie in Interviews jedoch nur selten sprechen.

Getty Images Emma Thomas, Christopher Nolan und Charles Roven

Getty Images Regisseur Christopher Nolan und seine Familie, 2023

