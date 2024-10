Rolle in Christopher Nolans Film: Tom Holland ist megahappy

Tom Holland (28) hat die Gelegenheit seines Lebens bekommen: Er wurde für den nächsten Film von Regisseur Christopher Nolan (54) engagiert. In einem Interview mit "Good Morning America" erinnert er sich an den Anruf, in dem er die Rolle angeboten bekam. Diesen Moment vergleicht der Schauspieler mit einem anderen, sehr bedeutsamen Augenblick seiner Karriere. "Es hat mich daran erinnert, wie ich vor 10 Jahren den Anruf wegen Spider-Man bekommen habe", schildert der Brite. Er könne zwar noch nicht viel über den Film sagen, betont aber: "Das ist eine tolle Sache für mich. Ich bin sehr stolz und freue mich wirklich sehr."

Obwohl die Moderatoren der Morgenshow versuchten, mehr Details aus ihm herauszukitzeln, blieb der 28-Jährige hinsichtlich des Projekts verschwiegen. Auch auf die Frage, wie es sei, mit einem Regisseur wie Christopher Nolan zusammenzuarbeiten, gab er sich zurückhaltend und betonte nur, wie sehr er sich auf die Erfahrung freue. Über den neuen Film ist generell bislang wenig bekannt, außer dass auch Matt Damon (54) mitspielen wird und der Kinostart für den 17. Juli 2026 geplant ist. Laut The Hollywood Reporter soll die Geschichte nicht in der Gegenwart spielen, weitere Details bleiben aber noch geheim.

Für Tom wird der Film, der ab Anfang 2025 gedreht werden soll, das erste Projekt nach seiner einjährigen Filmpause sein. Er stand zwar im Sommer auf der Theaterbühne, drehte aber nach der Psychothriller-Serie "The Crowded Room" keine Serien oder Filme. Der Hottie ist bereits seit seiner Kindheit in der Schauspielbranche tätig, schaffte seinen internationalen Durchbruch aber zweifellos mit seiner Rolle als Peter Parker im Marvel-Universum. Sein Privatleben hält er weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Auch über seine Beziehung zu Zendaya (28) spricht Tom nur selten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Filmregisseur Christopher Nolan, März 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Tom Holland und Zendaya bei der "Spider-Man 3"-Premiere in L.A.

Anzeige Anzeige