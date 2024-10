Gewusst? Diese Blockbuster sind von Christopher Nolan

Christopher Nolan (54) hat mit Meisterwerken wie "The Dark Knight" und "Oppenheimer" immer wieder neue Maßstäbe gesetzt und ist mittlerweile einer der erfolgreichsten Filmemacher unserer Zeit. Der kreative Kopf ist bekannt für seine komplexen Erzählstrukturen und beeindruckenden visuellen Effekte, die den Zuschauer in ihren Bann ziehen und zum Nachdenken anregen. Laut kino.de zählen die folgenden Filme zu seinen bekanntesten Produktionen.

Mit dem rückwärts erzählten Film "Memento" gelang Christopher bereits im Jahr 2000 ein Meisterwerk, das die Sehgewohnheiten des Publikums herausforderte. "The Dark Knight" aus der Batman-Trilogie ist laut IMDb sein beliebtester Film, der auf der Bewertungsplattform von den Zuschauern ganze neun von zehn Sternen erhielt. Bekanntheit bekam der Film auch durch Heath Ledgers (✝28) Darstellung des Jokers, der für seine Rolle mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. "Inception", ein Spiel zwischen Traum und Realität, räumte gleich vier der Auszeichnungen ab. Auch "Interstellar" mit der Filmmusik von Hans Zimmer (67) und "Prestige – Die Meister der Magie" gehören zu seinen bekanntesten Filmen.

Christopher begann seine Karriere 1989 mit Kurzfilmen wie "Tarantella", bevor er 1998 mit "Following" sein Spielfilm-Debüt feierte. 2015 kehrte er mit dem Kurzfilm "Quay" zu seinen Wurzeln zurück. Zu seinen weiteren bekannten Werken zählen "Insomnia", "Man of Steel", "Dunkirk" und "Tenet". Nach dem Oscar-prämierten Biopic "Oppenheimer" über das Leben des Erfinders der Atombombe hat der Regisseur nun seinen nächsten Film angekündigt, der im Sommer 2026 in den Kinos starten soll. In der Hauptrolle soll Matt Damon (54) zu sehen sein. Details zu Titel und Handlung sind noch geheim, was die Vorfreude der Fans weiter steigert und für viele Spekulationen sorgt.

Heath Ledger als Joker in "The Dark Knight"

Getty Images Al Pacino, Christopher Nolan und "Oppenheimer"-Produzenten bei den Oscars 2024

