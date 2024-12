Das planen "Bauer sucht Frau"-Anna und Paul für die Zukunft

Bei Bauer sucht Frau kommt es gerne mal zu unerwarteten Wendungen. Eigentlich lud sich Paul seine Hofdame Sarah ein, gefunkt hat es zwischen den beiden allerdings nicht. Anschließend versuchte es der junge Landwirt bei Anna, die er beim Scheunenfest gehen ließ. Mittlerweile führen die beiden eine glückliche Beziehung und planen bereits eine gemeinsame Zukunft. Bevor Anna ihren heutigen Partner kennenlernte, konnte sie sich keinen eigenen Nachwuchs vorstellen – dank Paul sieht das nun anders aus. "Bevor ich Paul kennengelernt habe, war ich mir gar nicht so sicher, ob ich Kinder haben möchte. Seitdem ich mit Paul zusammen bin, ist das komplett anders – ich möchte unbedingt Kinder haben", verrät sie im Gespräch mit Ralf bei "Ralf, der Bauernreporter".

In diesem Jahr feiern die beiden sogar ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest. "Ich fahre zu ihr. Sie hat ja auch nach Weihnachten Geburtstag", erzählt Paul voller Freude. Über diese Entscheidung freut sich natürlich auch Anna. "Ich finde es total schön, weil ich auch Geburtstag habe. Das ist ein schönes Geschenk und ein schönes Gefühl, wenn er da ist", meint Anna zufrieden.

Dass es bei Paul und Anna in der Beziehung so gut läuft, ist aber nicht selbstverständlich. Am Montag überraschte ein anderes Pärchen die "Bauer sucht Frau"-Fans mit traurigen Neuigkeiten: Marcel und Jasmin trennten sich nach dem finalen Scheunenfest. Und das, obwohl sie als das Traumpaar der Jubiläumsstaffel galten. "Marcel und Jasmin führten nach der Hofwoche noch einige Monate eine Fernbeziehung, sind aber kein Paar mehr", ließ der offizielle Instagram-Account der Show verlauten.

Anzeige Anzeige

RTL Paul und Anna von "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Marcel und Jasmin bei "Bauer sucht Frau" 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige