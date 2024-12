Julians Adventskalendergeschenk rührt Sarah Engels zu Tränen

Die vorweihnachtliche Zeit macht auch vor Julian (31) und Sarah Engels (32) keinen Halt. Um dem Heiligabend besonders entgegenzufiebern, schenkt der ehemalige Fußballer seiner Liebsten einen selbstgemachten Adventskalender. Dieser rührt die Sängerin zu Tränen. "Schatz! Wie schön und persönlich kann ein Adventskalender sein? Freue mich wie ein kleines Kind darüber, der ist so schön! Danke Amo", schreibt sie zu einem Video auf Instagram, das das Geschenk zeigt. Dazu kommentiert sie Emojis, denen Tränen über das Gesicht laufen.

Um seiner Frau eine Freude zu bereiten, hat Julian keine Kosten und Mühen gescheut. Liebevoll bastelte er 24 kleine Häuschen aus Papier, in denen sich kleine Überraschungen befinden. Der Kalender findet seinen Platz auf einer Kommode im Wohnzimmer des Paares. Um ihn besonders gut in Szene zu setzen, wird er von einer Lichterkette beleuchtet. Drumherum dekoriert Julian süße Pärchenfotos.

Julian und Sarah sind seit 2020 ein Paar. Gemeinsam haben sie eine Tochter. Dass die Familie auch in schwierigen Zeiten zusammenhält, bewies Julian vor wenigen Wochen im Netz. Da Sarah Anfang des Jahres am Knie operiert werden musste und sich an der gleichen Stelle noch mal verletzte, widmete ihr der 31-Jährige süße Zeilen: "Meine starke Frau, mein starkes Mädchen, für mich bist und bleibst du die größte Kämpferin da draußen! [...] Du gibst nie auf, du schaust nach vorne, du stehst für deine Werte ein und kämpfst so lange, wie es sein muss."

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Julian Engels mit Solea und Alessio im Oktober 2024

Instagram / sarellax3 Julian und Sarah Engels im Krankenhaus

