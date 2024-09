Markus Söder sorgt mit Jugendfoto für gespaltene Meinungen

Markus Söder (57) nimmt seine Fans im Netz mit auf eine kleine Zeitreise. Der Politiker unterhält seine Community auf Instagram regelmäßig mit Einblicken aus seinem Leben – ob politisch oder nicht. Jetzt teilt er vor wenigen Stunden ein Bild von sich aus jüngeren Jahren. Markus zeigt auf ein Poster von Franz Josef Strauß und zollt dem bereits verstorbenen CSU-Politiker anlässlich seines Geburtstages Tribut. "Heute wäre der 109. Geburtstag von Franz Josef Strauß. [...] Er bleibt unvergessen. P.S. Dieses Poster von ihm hing damals über meinem Bett.", schreibt er unter anderem zu dem Beitrag. Seine Fans scheinen über den Schnappschuss gespaltene Meinungen zu haben. Von Kommentaren wie: "Schmuckes Kerlchen" bis hin zu: "Gruselig und cringe" ist alles dabei.

Ein Nutzer findet den 57-Jährigen offenbar äußerst attraktiv und schreibt: "Maggus, das S steht für sexy!" Ein anderer User wiederum findet den Beitrag überhaupt nicht gut: "Fremdscham pur." Die meisten von Markus' Followern sind aber über eine ganz andere Tatsache gestolpert. "Über dem Bett?" und "Du hattest ein Poster von Franz Josef Strauß und dann noch über dem Bett?", wundern sich zwei seiner Fans.

Die Kritik an seinen Beiträgen scheint Markus aber herzlich wenig zu interessieren. Anfang August zeigte er sich inmitten des Publikums bei einem Konzertbesuch von Adele (36). Natürlich durfte auch hier kein Selfie fehlen, das er mit seinen Fans teilte. "Fast 80.000 auf der größten globalen Bühne. So etwas gibt es nur in Bayern", schrieb er zu einem Schnappschuss auf Instagram, der Markus zwischen unzähligen Menschen zeigt. Im Hintergrund ist eine große Leinwand zu sehen, die Adele abbildet.

Getty Images Markus Söder im September 2022

Instagram / markus.soeder Markus Söder beim Adele-Konzert im Juli 2024

