So entstand Rolf Zuckowskis Hit "In der Weihnachtsbäckerei"

Bereits Generationen von Kindern sind mit den Liedern von Rolf Zuckowski (77) aufgewachsen. In Deutschland gehört der Musiker fast schon zum Kulturgut – und vor allem ein Song kehrt alle Jahre wieder in die Wohnzimmer zurück: "In der Weihnachtsbäckerei". Welche Geschichte hinter dem Ohrwurm steckt, verrät Rolf jetzt im Podcast "Feel Hamburg". Tatsächlich war die Inspiration die Familie des Hamburgers, denn auf der Heimfahrt von Bochum in der Weihnachtszeit in den 80ern rief er mit dem ersten Autotelefon zu Hause an. Seine Frau und die Kinder waren gerade dabei, Kekse zu backen. "Da habe ich gesagt: 'Na wunderbar, dann denke ich jetzt an euch, in drei Stunden bin ich da, dann werden die ja wohl fertig sein.' Und als ich zu Hause ankam, waren die Plätzchen fertig und auch dieses Lied", erinnert sich Rolf.

Er habe mit dem Gedanken und der Vorfreude auf die Plätzchen im Auto seine Gedanken schweifen lassen, plaudert der Sänger weiter aus. Viele seiner Lieder seien während Autofahrten entstanden – Rolf habe einfach "vor sich hin fantasiert und vor sich hin gesungen". Dass ausgerechnet "In der Weihnachtsbäckerei" bis heute Groß und Klein begeistert, erwartete Rolf offenbar kaum. "So sind einige meiner Lieder im Auto entstanden, aber dieses hat, glaube ich, den größten Kreis geschlagen, den man sich denken kann", meint der heute 77-Jährige.

Auch heute tritt Rolf noch mit seinen Hits auf. Zuletzt sorgte er für eine riesige Überraschung beim "Adventsfest der 100.000 Lichter", moderiert von Florian Silbereisen (43). Dort sang er zusammen mit Tochter Anuschka den Song "Wär' uns der Himmel immer so nah". Doch dabei sollte es nicht bleiben, denn Florian hatte auch für den Liedermacher eine Überraschung: "Es gibt ein Lied von dir, das wird immer dann gesungen, wenn jemand Geburtstag oder ein Jubiläum feiert. Und dieses Lied wird heute Abend für dich gesungen." Gemeint war das Lied "Wie schön, dass du geboren bist" und die Interpretin war niemand Geringeres als Helene Fischer (40). Denn Rolf schließt das Jahr mit gleich drei Jubiläen ab: den Karrierestart vor 60 Jahren, der erste Song vor 50 Jahren und die eigene TV-Show vor 40 Jahren.

Anzeige Anzeige

Getty Images Rolf Zuckowski im März 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Rolf Zuckowski mit seiner Tochter Anuschka und einem Kinderchor

Anzeige Anzeige