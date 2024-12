Bill Clinton wurde wieder aus dem Krankenhaus entlassen

Bill Clinton (78) wurde nach einem kurzen Aufenthalt im MedStar Georgetown University Hospital in Washington D.C. aus der Klinik entlassen. Laut TMZ kann er die Feiertage nun mit seinen Liebsten zu Hause verbringen. Der ehemalige US-Präsident, der am Montag mit Fieber ins Krankenhaus eingeliefert wurde, erhielt dort eine Behandlung wegen einer Grippe. Sein stellvertretender Stabschef Angel Ureña bestätigte jedoch am Dienstag, dass Bill Clinton bereits wieder entlassen wurde.

In einer Erklärung auf der Plattform X schrieb Angel Ureña, dass Bill zur Beobachtung und für Tests eine Nacht im Krankenhaus verbrachte, nachdem sich seine Symptome verschärft hatten. Glücklicherweise verlief der medizinische Vorfall ohne größere Komplikationen. Weiter fügte er hinzu: "Er und seine Familie sind zutiefst dankbar für die außergewöhnliche Pflege durch das Team des MedStar Georgetown University Hospital und sind gerührt von den freundlichen Nachrichten und guten Wünschen, die er erhalten hat. Er wünscht allen eine glückliche und gesunde Weihnachtszeit."

Das Gesundheitsthema ist für Bill keine unbekannte Angelegenheit. Nach seiner Amtszeit hatte der Politiker bereits mehrere medizinische Eingriffe hinter sich, darunter eine Herz-Bypass-Operation und Eingriffe an den Herzarterien. Privat ist der Ehemann von Hillary Clinton (77) als Familienmensch bekannt und freut sich darauf, die Feiertage gemeinsam mit seinen Liebsten zu verbringen. Der Clinton-Clan ist eng verbunden, und besonders seine Tochter Chelsea und seine Enkelkinder gelten als Lichtblicke im Leben des 78-Jährigen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Hillary und Bill Clinton in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Bill Clinton und Tochter Chelsea Clinton im September 2024 in N.Y.

Anzeige Anzeige