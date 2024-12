Bill Clinton liegt mit hohem Fieber in einem Krankenhaus

Der ehemalige US-Präsident Bill Clinton (78) wurde am Montagnachmittag in ein Krankenhaus in Washington eingeliefert. Laut seinem stellvertretenden Stabschef Angel Ureña habe der Politiker hohes Fieber bekommen. In einer Stellungnahme hieß es auf X: "Präsident Clinton wurde heute Nachmittag zur Untersuchung und Beobachtung in das Georgetown University Medical Center eingeliefert, nachdem er Fieber bekommen hatte. Er ist weiterhin guter Dinge und schätzt die hervorragende Pflege, die er erhält."

Bills Ärzte seien guter Dinge, dass der 78-Jährige in wenigen Tagen wieder entlassen werden kann, da sein Körper gut auf die Antibiotika reagiert. Der Politiker hatte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. 2004 unterzog er sich einer Bypass-Operation am Herzen, und sechs Jahre später wurden ihm Stents zur Erweiterung einer Arterie eingesetzt. 2021 musste er aufgrund einer schweren Infektion, die seinen Blutkreislauf erreichte, mehrere Tage im Krankenhaus verbringen.

Bill führt momentan ein eher zurückgezogenes Leben und genießt die Zeit viel lieber mit seiner Familie. Besonders seine Rolle als Großvater soll ihm wichtig sein: Mit seiner Frau Hillary Clinton (77) besucht er wohl regelmäßig die Familie ihrer gemeinsamen Tochter Chelsea Clinton (44) und seine drei Enkelkinder. Wie OK! berichtete, bezeichnete er die gemeinsamen Momente mit der Familie in der Vergangenheit als "die schönsten Erinnerungen, die ich jemals machen konnte".

Getty Images Bill Clinton im November 2024

Getty Images Bill Clinton im September 2024

