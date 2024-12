Kerry Katona und Katie Price feiern Weihnachten zusammen

Weihnachtsgrüße von Kerry Katona (44) und Katie Price (46)! Das Ex-Atomic Kitten-Mitglied und die Reality-TV-Bekanntheit feierten den Heiligen Abend zusammen. Auf Instagram lässt Kerry ihre Fans mit einem süßen Schnappschuss daran teilhaben. Das Bild zeigt die einstige Sängerin zusammen mit ihren fünf Kindern – Molly, Heidi, Max, Lilly-Sue und DJ – sowie Katie und ihren Sohn Harvey (22) gemütlich auf einem Sofa sitzend, alle in festlichen roten Pyjamas gekleidet. Unter dem Beitrag wünscht Kerry: "Frohe Weihnachten vom Katona- und Price-Haushalt. Wir wünschen euch, dass auch all eure Träume in Erfüllung gehen."

Katie ist ihrer BFF in den vergangenen Wochen eine große Stütze gewesen, denn die 44-Jährige trennte sich von ihrem Partner Ryan Mahoney. Die beiden waren seit 2018 zusammen gewesen – der Brite hatte vor rund vier Jahren um ihre Hand angehalten. Im November gab Kerry dann ganz überraschend das Liebes-Aus bekannt, was nicht nur für sie, sondern auch ihre Kids sehr schwer war. "Kerrys Kinder sind am Boden zerstört, weil Ryan ausgezogen ist. Es hat sie sehr getroffen", berichtete ein Insider gegenüber The Sun und fügte hinzu: "Er war wie ein Vater für sie, weil er schon so lange in ihrem Leben ist."

Laut der britischen TV-Bekanntheit endete die Beziehung in einem großen "Vertrauensbruch", den sie nicht näher erläutern wollte. Dennoch möchte sie nun nach vorne schauen. "Die Hauptsache ist, dass ich großartige Kinder habe, gesund bin und die wunderbarsten und überraschendsten Freunde um mich herum habe", betonte sie vor wenigen Tagen in einem emotionalen Statement im Netz. Durch die gemeinsame Zeit mit ihrer Freundin Katie und ihren Kids schöpft sie nun wohl viel Kraft.

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona und Ryan Mahoney im Juni 2021

Anzeige Anzeige

Instagram / kerrykatona7 Ryan Mahoney und Kerry Katona

Anzeige Anzeige