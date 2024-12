König Charles ersetzt Prinz Harry als royaler Spaßvogel

Zu Weihnachten wird es bei der britischen Königsfamilie nicht nur glamourös, sondern auch humorvoll – vor allem beim Schenken. Statt luxuriöser Präsente setzen König Charles III. (76) und seine Familie auf witzige Geschenke. Diese Tradition hat sich über Generationen etabliert und sorgt am Heiligabend für ausgelassene Stimmung, wenn die Royals die Päckchen in Sandringham öffnen. Früher galt Prinz Harry (40) als der größte Spaßvogel bei der Bescherung, doch seit seinem Rückzug aus den royalen Verpflichtungen übernimmt zunehmend Charles diese Rolle. Laut dem königlichen Kommentator Duncan Larcombe habe der König selbst einmal gesagt, dass sein Sinn für Humor das sei, "was ihn bei Verstand hält".

Die Ideen der Royals für humorvolle Geschenke sind dabei ganz unterschiedlich. Einst schenkte Prinzessin Anne (74) ihrem Bruder Charles einen Ledertoilettensitz, während Kate Middleton (42) Harry ein "Grow your own girlfriend"-Set überreichte. Harry überraschte die Queen mit einer Duschhaube, die den Spruch "Ain't life a b*tch" trug. Auch Meghan Markle (43) bewies Kreativität: Für Harrys erstes gemeinsames Weihnachtsfest mit ihr schenkte sie ihm einen gravierten Müsli-Löffel mit der Aufschrift "Cereal Killer". Die Royals tauschen die Gag-Geschenke aus einer alten Tradition heraus bereits am Heiligabend beim Tee im "White Drawing Room" aus – eine Anlehnung an ihre deutschen Wurzeln und die Gepflogenheiten von Queen Victoria. In Großbritannien werden die Geschenke traditionell am 1. Weihnachtstag überreicht.

OK! Magazine schreibt, dass es Prinzessin Diana (✝36) war, die bei ihrem ersten Weihnachtsfest mit der Familie den Brauch nicht kannte und statt eines Scherzartikels ihrer Schwägerin Anne einen edlen Kaschmir-Pullover schenkte – im Gegenzug jedoch nur einen humorvollen Toilettenpapierhalter erhielt. Doch solche kleinen Missgeschicke gehören offenbar zum Charme der königlichen Feiertage. Charles pflegt während der Feiertage außerdem engen Kontakt zu seinen Enkelkindern und spielt laut Insidern gerne auch den schelmischen Großvater.

König Charles, Dezember 2024

Prinz Harry und Herzogin Meghan, August 2024

