Das sind Paris Hiltons Pläne für Weihnachten mit zwei Kids

Paris Hilton (43) kann es nicht lassen. Die stolze Mama von Phoenix (1) und London (1) verriet, dass sie es schwer findet, ihren Kindern an Weihnachten nicht zu viele Geschenke zu machen. Gegenüber E! News in der Weihnachtssendung "Jingle Ball" von iHeartRadio sagte sie, dass sie ihren Kleinen Spielsachen wie einen Barbie-Jeep und ein Hello-Kitty-Auto gekauft hat und selbst nicht widerstehen kann, damit durch ihr Haus zu fahren. "Ich fahre damit durchs Haus mit den Kindern und ich liebe es", erzählte Paris begeistert.

Obwohl sie ihre Kinder nicht verwöhnen möchte, fällt es ihr schwer, sich beim Spielzeugkauf zurückzuhalten. "Es ist so schwer, weil es so viele coole Spielsachen gibt", gab sie weiter zu. "Ich denke mir: 'Ich will das auch haben!'" Für Paris ist es eine Gelegenheit, ihre eigene Kindheit noch einmal Revue passieren zu lassen. "Es macht so viel Spaß, die Kindheit noch einmal zu durchleben. Die Spielsachen sind eigentlich für uns alle", erklärte sie lachend. Um mehr Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, hat sie sogar begonnen, Arbeitsangebote abzulehnen. "Ich habe in diesem Jahr gelernt, wie schnell das Leben vergeht, und ich möchte die besonderen Momente mit meinen Kindern nicht verpassen", fügte sie hinzu.

Paris möchte die Weihnachtsmagie ihrer eigenen Kindheit für ihre Kinder wieder aufleben lassen. Dabei nimmt sie sich ein Beispiel an ihrer Mutter Kathy Hilton (65). "Ich habe von der Besten gelernt", sagte sie. "Meine Mutter ist die Königin von Weihnachten – die Dekorationen, die wunderschön gedeckten Tische, die Bäume. Mein Haus ist komplett geschmückt, und das verdanke ich Kathy Hilton", schwärmte sie gegenüber E! News. "Ich bin, wer ich bin, wegen ihr." Mit ihrem Ehemann Carter Reum und ihren beiden Kindern möchte sie die Feiertage in vollen Zügen genießen und die Familientraditionen fortführen.

Instagram / parishilton Carter Reum und Paris Hilton mit Tochter London

Instagram / parishilton Paris Hilton mit ihrer Familie, 2024

