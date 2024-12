Sandra Köhldorfer gibt ehrliches Update zur Schwangerschaft

Sandra Köhldorfer (43) gibt im Interview mit Promiflash ein Update zu ihrer Schwangerschaft und spricht offen über die körperlichen Herausforderungen, die sie derzeit meistert. Die Hochzeit auf den ersten Blick-Beziehungsexpertin erklärt, dass sie sich trotz der Risikoschwangerschaft und der damit einhergehenden Herausforderungen sehr fit fühle: "Da ich medizinisch bestens versorgt bin." Seit der dritten Schwangerschaftswoche sei sie insulinpflichtig. Darüber hinaus habe sie ein Präeklampsie-Risiko und müsse deshalb unter anderem Blutverdünner und Blutdruckmedikamente einnehmen.

"Natürlich spüre ich die Belastungen, besonders durch geschwollene und schmerzhafte Hände und Füße – meinen Verlobungsring musste ich deshalb leider ablegen", erklärt die TV-Bekanntheit außerdem. Um während der Schwangerschaft gesund und aktiv zu bleiben, setzt Sandra auf Schwimmen als ihre persönliche Auszeit und Möglichkeit, sich fit zu halten. Alle zwei Tage schlüpft sie in ihren Badeanzug und zieht ihre Bahnen. "Das tut richtig gut", betont sie im Gespräch mit Promiflash.

Sandras Weg zum Wunschkind war von vielen Rückschlägen geprägt. Zwei Fehlgeburten musste sie durchmachen – die erste erlitt die Therapeutin an Heiligabend im vergangenen Jahr. "Letztes Weihnachten war die schlimmste Zeit meines Lebens", erinnerte sie sich in einem Interview mit Bunte. Nun erwarten sie und ihr Ryan ihr kleines Wunder, was sie aber bewusst lange für sich behielten – erst, als sie in der 29. Schwangerschaftswoche war, verriet sie das Baby-Geheimnis. "Ich habe eine Risikoschwangerschaft, deshalb wollte ich warten. Ab jetzt wäre es auch bei einer Frühgeburt sicher lebensfähig", erklärte sie gegenüber der Zeitschrift.

Instagram / drsandratherapy Sandra Köhldorfer und ihr Partner Ryan

Privat / Sandra Köhldorfer Sandra Köhldorfer, Beziehungsexpertin

