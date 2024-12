Rod Stewart trauert um verstorbenen Freund Richard Perry

Rod Stewart (79) nimmt schweren Herzens Abschied von seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Richard Perry. Der legendäre Musikmogul, der für Künstler wie die Beatles und Carly Simon (79) unvergessliche Hits produzierte, verstarb an Heiligabend im Alter von 82 Jahren an einem Herzstillstand. Auf Instagram widmete Rod ihm rührende Worte: "Lieber Richard, lebe wohl, mein guter Freund. Man sagt, ein Mensch hat Glück, wenn er in seinem Leben nur eine Handvoll wahrer Freunde zählen kann, und du warst einer davon."

Richard galt nicht nur als angesehener Produzent, sondern auch als jemand, der das Talent und die Persönlichkeit eines Künstlers meisterhaft in den Vordergrund rückte und so unvergessliche Songs schuf. Neben seiner Arbeit sorgte er auch privat für Aufmerksamkeit, da er romantische Beziehungen mit Hollywood-Ikonen wie Jane Fonda (87) und Elizabeth Taylor (✝79) hatte. Seine enge Freundin Daphna Kastner erinnerte laut The Mirror an sein erfülltes Leben: "Er hat seine Zeit hier bis zur letzten Sekunde ausgekostet." Mit Richard verliert die Musikindustrie ein außergewöhnliches Talent und eine unverwechselbare Persönlichkeit.

Auch Penny Lancaster (53), Rods Ehefrau, trauert mit ihm um den gemeinsamen Freund. "Du warst da, als Penny und ich uns gerade kennengelernt haben, und hast unsere Beziehung unterstützt. Wir weinen beide, während ich diesen Abschied schreibe", teilte Rod in seinem Post mit. Penny und der "Da Ya Think I’m Sexy?"-Interpret sind seit 2007 verheiratet und ziehen zusammen ihre zwei Söhne groß. Das Paar verbindet nicht nur eine tiefe Liebe, sondern auch die Freude an kreativen Projekten und gemeinsamen Momenten.

Getty Images Richard Perry und Jane Fonda posieren, Los Angeles 2015

Getty Images Penny Lancaster und Rod Stewart, November 2023