Inmitten Diddy-Skandal: Jay-Z fehlte bei Beyoncés NFL-Show

Jay-Z (55) sorgte am Mittwochabend bei der NFL-Halbzeitshow für Gesprächsstoff – allerdings durch seine Abwesenheit. Während seine Frau Beyoncé (43) beim Spiel der Houston Texans gegen die Baltimore Ravens auf der Bühne stand, blieb der Rapper laut Daily Mail der Veranstaltung fern. Mit dabei war stattdessen ihre gemeinsame Tochter Blue Ivy Carter (12), die ihre Mutter bei einigen Songs unterstützte. Die Show markierte Beyoncés erste Performance seit den schweren Vorwürfen, die gegen ihren Mann im Raum stehen. 2000 soll er sich angeblich gemeinsam mit P. Diddy (55) an einer Minderjährigen vergangen haben. Beide haben die Anschuldigungen bislang zurückgewiesen.

In den letzten Wochen gerieten die Vorwürfe immer mehr in den Fokus der Öffentlichkeit. Die anonyme Klägerin – die damals erst 13 Jahre alt gewesen sein soll – wird von dem Anwalt Tony Buzbee vertreten. Dieser beschuldigt Jay-Z, Druck auf seine Mandantin auszuüben, um die Anschuldigungen im Keim zu ersticken. Der Rapper bestritt dies scharf und warf der Klägerseite ihrerseits Einschüchterung und Rufschädigung vor. In einer Stellungnahme erklärte der 55-Jährige, dass die Anschuldigungen eine "offensichtliche Erpressung" seien. Besonders besorgt zeigte er sich um die Auswirkungen auf seine Liebsten. "Mein einziges Herzbrechen gilt meiner Familie", sagte er laut dem Newsportal und äußerte die Angst, dass seine drei Kinder von den Vorwürfen betroffen sein könnten.

Bereits seit 1998 gehen Jay-Z und Beyoncé gemeinsam durchs Leben, seit 2008 sind sie verheiratet. Sie haben drei gemeinsame Kinder: Blue Ivy sowie die Zwillinge Rumi (7) und Sir (7). Das Paar teilt nicht nur sein imposantes Vermögen von umgerechnet rund 2,9 Milliarden Euro, sondern auch seine Erfolgsgeschichten. Jedoch war das Privatleben der beiden nicht immer skandalfrei: Bereits in der Vergangenheit sorgten Berichte von Untreue für Schlagzeilen, die die 43-Jährige in Liedern wie "Lemonade" thematisierte.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z im Januar 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jay-Z und Beyoncé bei der Premiere von "Mufasa: The Lion King", Dezember 2024

Anzeige Anzeige