Kim Kardashian bekommt Hate für Norths (11) Weihnachtsoutfit

North West (11) hat mit ihrem Weihnachtsoutfit für Aufsehen gesorgt, das sie in zwei Tanzvideos auf TikTok präsentierte. Die Tochter von Kim Kardashian (44) trug dabei ein Ensemble aus einem trägerlosen weißen Korsett, einem dunklen Blazer, einem schwarzen Minirock aus Puffstoff sowie kniehohen Stiefeln. Abgerundet wurde der Look durch auffälliges Make-up mit Eyeliner und Lipgloss sowie einer Vivienne Westwood-Halskette. Doch die Reaktionen fielen gemischt aus: Da Kim die Kommentarfunktion deaktiviert hatte, meldeten sich zahlreiche Nutzer auf anderen Social-Media-Plattformen – und das nicht etwa mit Lob.

"Sie ist elf – was denken die sich dabei?", lautete es zum Beispiel auf Reddit. Einige User behaupteten, dass die Kleiderauswahl für ein Mädchen in Norths Alter unpassend sei und warfen Kim vor, ihr Kind für Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit zu inszenieren. Weitere Nutzer schrieben, dass sie das Outfit "verstörend" und "unangemessen" finden. Einige Kritiker wetterten außerdem, dass Kim versuche, durch provokative Darstellungen ihrer Tochter relevant zu bleiben. Es wurde sogar der Vergleich zu Beyoncés (43) Tochter Blue Ivy Carter (12) gezogen, die kürzlich eine eigene Premiere im formellen Ballkleid besuchte – dies sei ein "eleganter" Kontrast zu Norths auffälliger Partykleidung, hieß es. Kim verteidigte sich bisher nicht öffentlich gegen die Kritik.

Dass die Elfjährige öffentlich Hass erfahren muss, ist nicht das erste Mal. Zuletzt gab es heftigen Gegenwind für ihren Bühnenauftritt bei einer Jubiläumsshow von "König der Löwen". Auf Instagram verspotteten unzählige Social-Media-Nutzer die Schülerin für ihren Gesang und warfen ihrer Mutter vor, sich den Platz ihrer Tochter erkauft zu haben. North ist das älteste der insgesamt vier Kinder von Kim und ihrem Ex-Mann Kanye West (47). Das ehemalige Traumpaar hatte 2014 geheiratet, bevor Kim 2021 die Scheidung einreichte, die sie mit "unüberwindbaren Differenzen" begründete.

Anzeige Anzeige

TikTok / kimandnorth North West, Tochter von Kim Kardashian

Anzeige Anzeige

ActionPress North West, August 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige