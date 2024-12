Nikki Glaser gab halbes Vermögen für Taylors Eras-Tour aus

Nikki Glaser (40) hat verraten, dass sie etwa 95.000 Euro ausgegeben hat, um Taylor Swifts (35) "The Eras"-Tour insgesamt 22 Mal live zu erleben. Die bekannte Comedian erklärte im Gespräch mit People, dass in der Summe nicht nur die Tickets enthalten sind, sondern auch Reisekosten, Hotels und die Ausgaben für Freunde, die sie zu den Shows eingeladen hat. Nikki, die sich selbst als riesigen Fan der Sängerin bezeichnet, bereut diese Kosten keineswegs. "Ich hätte sogar noch mehr bezahlt", sagte sie. Die Tour, die beeindruckende Einnahmen in Milliardenhöhe generierte, sei für sie jede Ausgabe wert gewesen.

Nikki erklärte, dass sie die hohen Ausgaben auch deshalb rechtfertige, weil sie bewusst auf Kinder verzichtet habe und das Konzertbudget als eine Art persönlichen Ausgleich betrachte. "Es war keine einfache Entscheidung, keine Kinder zu bekommen", sagte sie, "aber als ich mir angeschaut habe, wie viel Geld es kostet, ein Kind großzuziehen, dachte ich: 'Kein Problem, das kann ich für Taylor Swift ausgeben.'" Die Comedian, die auch als Moderatorin der Golden Globes 2025 in Erscheinung treten wird, verglich ihre Ausgaben scherzhaft mit Eltern, die hohe Summen in Hockey-Training oder andere Kinderaktivitäten investieren. Für sie sei es eine bewusste Entscheidung, ihr Geld in Erlebnisse zu stecken, die sie glücklich machen.

Ihre Begeisterung für Taylor ist seit Jahren bekannt, doch die beiden haben auch eine persönliche Geschichte. 2020 entschuldigte sich Nikki öffentlich bei der Sängerin, nachdem diese in ihrer Dokumentation "Miss Americana" einen Kommentar von Nikki erwähnte, der sie verletzt hatte. Taylor nahm die Entschuldigung herzlich an und bedankte sich für die Worte. Heute verehrt Nikki die Künstlerin mehr denn je. Taylor hat mit der "The Eras"-Tour neue Rekorde aufgestellt und allein etwa zwei Milliarden Euro an Ticketverkäufen erzielt. Hinter den Kulissen sorgte die Sängerin zudem mit großzügigen Bonuszahlungen von etwa 190 Millionen Euro für ihr Team für Schlagzeilen.

