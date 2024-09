Nikki Glaser wird die Golden-Globe-Verleihung 2025 hosten

Nikki Glaser (40) wird eine besondere Ehre zuteil: Die US-Schauspielerin und -Komikerin wird am 5. Januar als Gastgeberin der Golden Globes auf der Bühne stehen! Wie die Golden-Globe-Vorsitzende Helen Hoehne in einer Stellungnahme deutlich macht, sei Nikki ein "komödiantisches Kraftpaket" und mit ihrem "frechen und ungefilterten Humor" genau die Richtige für die glamouröse Preisverleihung in Beverly Hills. Nikki selbst bezeichnete ihren baldigen Auftritt als "Traumjob" und betonte, dass die Live-Veranstaltung besonders herausfordernd sei.

Die Golden Globes zählen zu den renommiertesten Veranstaltungen der Entertainment-Branche und ziehen Hollywoods größte Stars an. Nikki tritt in die Fußstapfen von Comedy-Legenden wie Ricky Gervais (63), Tina Fey (54) und Amy Poehler (52), die für ihren scharfen Humor bekannt sind. Bei der vergangenen Gala im Januar dieses Jahres führte der US-Komiker Jo Koy (53) durch den Abend, bei dem das Historien-Epos "Oppenheimer" in mehreren Kategorien triumphierte.

Die 40-Jährige ist in der Comedy-Szene kein unbeschriebenes Blatt: Bekannt wurde sie als Stand-up-Komödiantin, Podcasterin und Talkshow-Moderatorin und hatte außerdem kleinere Rollen in TV-Serien und Filmen wie "Dating Queen". Abseits der Bühne hat sie sich mit ihrem Podcast "You Up with Nikki Glaser" eine treue Fangemeinde aufgebaut. Ob sie in die Schuhe ihrer Vorgänger treten kann, bleibt abzuwarten, doch ihr Humor und ihre Erfahrung versprechen eine unterhaltsame Show bei den kommenden Golden Globes.

Nikki Glaser, Moderatorin

Nikki Glaser bei den iHeartRadio Music Awards 2023

