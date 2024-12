"Wer wird Millionär"-Fail: Günther Jauch muss Quiz abbrechen

Das Wer wird Millionär?-Weihnachtsspecial startete mit einer kleinen Ausnahmesituation: Eine defekte Beleuchtung sorgte dafür, dass sich der erste Kandidat der beliebten Quizshow anfänglich noch einmal ausruhen durfte. Dr. Fabian Krauss hatte gerade erst die 500-Euro-Frage richtig beantwortet, als ein Deckenscheinwerfer ein lautes Summen von sich gab. "Was will uns dieser Defekt sagen? Irgendwas hängt, irgendwas klemmt", scherzte Moderator Günther Jauch (68) zunächst, schien aber doch nicht ganz unbesorgt über die Lampe zu sein. "Bitte geben Sie mir ein Zeichen, wenn sich der Scheinwerfer in Richtung meiner Birne bewegt", bat er sein Gegenüber.

Während im Hintergrund viel versucht wurde, um die Beleuchtung wieder instand zu setzen, wurde letztendlich doch entschieden, das Quiz zu unterbrechen. "Es ist ein größeres Problem. Wir müssen ins Set kommen", erklärte die Regie aus dem Off. Daraufhin machte sich eine Truppe von Handwerkern an die Arbeit und der Quizshow-Host musste sich gemeinsam mit seinem Teilnehmer für eine kurze Zeit an einen anderen Ort bewegen. Das sorgte jedoch für Lachen bei den Zuschauern: Die beiden stellten sich nämlich neben einen Mitarbeiter, der ein Weihnachtsbaumkostüm trug. "Für die Optik", witzelte Günther mit einem Augenzwinkern.

Der Quizmaster begeistert die Zuschauer mittlerweile schon seit 25 Jahren mit seiner Art. Das sorgt wohl auch dafür, dass er mittlerweile eine stolze Summe für seine Tätigkeit bei der RTL-Sendung einnimmt. Berichten zufolge macht Günther satte 125.000 Euro pro Folge "Wer wird Millionär?". Daneben ist er aber auch noch ein erfolgreicher Unternehmer – weshalb er sich laut Das Vermögensmagazin im Laufe der Jahre ein Gesamtvermögen von rund 55 Millionen Euro aufbauen konnte.

RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" 2023

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch bei "Wer wird Millionär" 2023

