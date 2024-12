Das kassiert Günther Jauch pro "Wer wird Millionär?"-Folge

Günther Jauch (68), bekannt als langjähriger Moderator der beliebten Quizshow Wer wird Millionär?, gehört zu den bestverdienenden Persönlichkeiten im deutschen Fernsehen. Eine Folge der RTL-Show bringt ihm sagenhafte 125.000 Euro ein. In seiner über 25 Jahre andauernden Karriere hat sich Günther durch seine TV-Tätigkeiten ein Vermögen aufgebaut, ist nebenbei aber auch ein erfolgreicher Unternehmer. Schätzungen zufolge beläuft sich sein gesamtes Vermögen auf rund 55 Millionen Euro, wie Das Vermögensmagazin berichtet.

Die Häuser von Günther sollen seinem Vermögen angemessen ausgestattet sein. Eine Anekdote dazu gab der ehemalige "Wer wird Millionär?"-Gewinner Leon Windscheid in der Show "Sie wissen nicht, was sie tun" preis: "Es gab keinen einzigen Raum ohne Hall, weil sie so pompös wohnen", verriet er über die Besuche bei dem Moderator. Neben Immobilien fokussiert sich Günther auch auf kulinarische Investitionen. In Potsdam besitzt der 68-Jährige ein Restaurant zusammen mit dem Spitzenkoch Tim Raue (50). Außerdem ist er Eigentümer des Weinguts von Othegraven, das aus seinem Familienbesitz stammt.

Günther, der seit 25 Jahren die Nation als beliebter Quizmaster begeistert, genießt in Deutschland Kultstatus. Geboren in Münster, lebt er seit Jahren mit seiner Frau Thea und den vier gemeinsamen Kindern ein zurückgezogenes Leben in Potsdam. Obwohl er in der Öffentlichkeit als bodenständig und nahbar gilt, schützt er seine Privatsphäre vehement. Fans kennen ihn vor allem als charmanten Gesprächspartner im TV – eine Leichtigkeit, die er auch in seinen früheren Formaten wie "Stern TV" unter Beweis stellte.

Anzeige Anzeige

Actionpress/ gbrci / Future Image Dr. Leon Windscheid bei "Markus Lanz", April 2017

Anzeige Anzeige

Getty Images Günther Jauch im Dezember 2020

Anzeige Anzeige